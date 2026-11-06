Kdo koupí archiv TV Barrandov? Nabídky končí 12. listopadu

Pořady Soudkyně Barbara, Nebezpečné vztahy či Policie Delta jsou součástí archivu TV Barrandov, o který se mohou zájemci ucházet na portálu Prokonzulta. Nabídky přijímá do čtvrtka 12. listopadu v poledne. Orientační cena souboru činí 20 milionů korun.
Archiv prodává insolvenční správce David Jánošík v rámci konkurzu společnosti Barrandov Televizní Studio. Jde o elektronické výběrové řízení, v němž zájemci předkládají vlastní cenové nabídky. Podmínky nestanovují minimální kupní cenu, dvacetimilionová částka je tedy pouze orientační.
Přiložený soupis zahrnuje také seriály Bezdružice a Doktorka Kellerová, pořady Soudce Alexander, Záchranáři nebo Na rovinu se Soukupem. Vedle vlastní tvorby obsahuje i české dabingy zahraničních filmů a seriálů, například vybraných dílů erotické série Emmanuella, různých dokumentů, televizních romantických příběhů, kriminálek, pohádek a céčkových filmů typu Megažralok versus Kolossus.
Zájemci se musí zaregistrovat na portálu a složit kauci pět milionů korun. Podaná nabídka je musí zavazovat nejméně tři měsíce po uzávěrce.
Hlavním kritériem je nejvyšší řádně a včas nabídnutá cena. Podle rozhodnutí soudu musí výběr vítěze předem schválit také věřitelský výbor. Organizátor i zadavatel si v podmínkách vyhrazují možnost řízení zrušit nebo vyhlásit další kola. Vybraný zájemce musí cenu zaplatit do 60 kalendářních dnů od vyrozumění o vítězství a ještě před podpisem smlouvy. Pokud ji včas nedoplatí, hrozí mu smluvní pokuta ve výši pětimilionové kauce.
Podstatné je, co kupující spolu s nahrávkami skutečně získá. Vzorová smlouva převádí jen ta práva k využití pořadů, která zadlužené společnosti náležejí a která může převést na dalšího vlastníka. Koupě archivu tak sama o sobě nezaručuje, že bude možné všechny pořady bez omezení vysílat nebo zveřejnit na internetu. Pokud převod některé licence vyžaduje souhlas jejího poskytovatele, musí být tento souhlas získán.
Příloha smlouvy navíc upozorňuje, že u všech položek nebyla jednotlivě potvrzena úplnost smluv a souhlasů potřebných k jejich využití. Kupující si proto musí před dalším uvedením pořadu ověřit, jaké použití dostupné podklady dovolují, například na jakém území a po jakou dobu. Prodávající zároveň uvádí, že plošně neověřil technický stav a čitelnost všech nosičů a dat. Nezaručuje ani to, že archiv kupujícímu přinese výnos.
Samostatně Prokonzulta nabízí soubor ochranných známek Barrandova. I u něj uvádí orientační cenu 20 milionů korun bez stanovené minimální ceny, kauci pět milionů a uzávěrku 12. listopadu ve 12 hodin. Archiv pořadů a ochranné známky se tedy prodávají odděleně.
Městský soud v Praze povolil prodej značek a televizní tvorby na začátku října. Původní provozovatel TV Barrandov zkrachoval, ale její stanice vysílají dál. O jejich provozování projevila zájem společnost Broadcasting Services ze skupiny Českých Radiokomunikací, které Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 20. října udělila sedm nových licencí pro všechny tři stanice Barrandova. Provoz TV Barrandov přešel pod České Radiokomunikace od 30. října.