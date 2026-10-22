Firma Českých Radiokomunikací získala licence pro všechny tři stanice Barrandova

Provoz televizních stanic Barrandov má převzít společnost Broadcasting Services ze skupiny Českých Radiokomunikací. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jí udělila sedm nových licencí na dvanáct let. Dosavadní oprávnění všech tří programů skončí 29. října.
Regulátor o licencích rozhodl na svém zasedání 20. října, vyplývá ze zveřejněné tiskové zprávy. Nové licence začnou platit nabytím právní moci rozhodnutí, nejdříve však 30. října 2026. Dosavadní držitelé doručili radě podání, kterými se svých licencí vzdali, už 7. října. Společnosti S-24 akvizice II skončí tři oprávnění pro hlavní program Televize Barrandov. Zadlužené společnosti Barrandov Televizní Studio zaniknou čtyři licence pro Barrandov Kino a Barrandov Krimi.
Broadcasting Services získala pro hlavní stanici licence k pozemnímu, satelitnímu a internetovému vysílání. V licenci pro internetové vysílání rada uvádí web barrandov.tv. Satelitní licence počítá se směrováním programu do České republiky i na Slovensko, o čemž rada informuje slovenského regulátora. Pro Barrandov Kino a Barrandov Krimi firma získala vždy po dvou licencích, pro pozemní a satelitní šíření.
Všechny tři programy mají vysílat nepřetržitě, hlavním jazykem je čeština. Televize Barrandov je podle základní programové specifikace plnoformátovou stanicí. Barrandov Kino se má zaměřovat převážně na nakoupené filmy a seriály. Barrandov Krimi má širší vymezení: zahrnuje dramatickou tvorbu, dokumenty a publicistiku, společenská témata i detektivní a kriminální pořady.
Udělení nových licencí navazuje na přípravy změny provozovatele, o kterých Lupa informovala začátkem září. Vysílací oprávnění jsou nepřevoditelná, Broadcasting Services proto potřebovala získat vlastní. Dosavadní licence hlavního programu drží firma podnikatele Jana Čermáka, zatímco obě tematické stanice vysílají na oprávnění společnosti Barrandov Televizní Studio, která je v konkurzu.
Kvůli konkurzu rada od května vedla řízení o možném odnětí licencí obou tematických kanálů. V září je na žádost insolvenčního správce rozdělila do čtyř samostatných řízení, aby mohla posoudit okolnosti každého oprávnění zvlášť. Aktuální tisková zpráva oznamuje jejich zánik na základě podání samotného provozovatele.
České Radiokomunikace při podání žádostí v srpnu popsaly svůj záměr jako dočasné zachování vysílání. Broadcasting Services měla za odměnu využívat ochranné známky a programový obsah Barrandov Televizního Studia. Peníze by směřovaly do majetkové podstaty zadlužené společnosti. Skupina zároveň uvedla, že se chce dlouhodobě soustředit především na technologické služby pro vysílatele.
Radiokomunikace patří mezi největší věřitele Barrandova. Přihlásily pohledávky za 529 milionů korun. Pokračující vysílání současně pomáhá udržovat hodnotu televizních značek a archivu.
Městský soud v Praze 5. října povolil prodej ochranných známek, vlastní tvorby a českého dabingu zahraničních pořadů.