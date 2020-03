 »  Koronavirus zvedá sledovanost televizních stanic, výrazně je to vidět u dětí a mládeže

Filip Rožánek

V datech z peoplemetrového měření, které pro Asociaci televizních organizací připravuje agentura Nielsen Admosphere, lze v posledních dnech pozorovat nárůst denní sledovanosti o 45 minut oproti předchozímu období.

Sledovanost za posledních sedm dní je dokonce vyšší, než byla v době konání zimních olympijských her v únoru 2018.



Autor: Nielsen Admosphere Diváci kvůli koronaviru v průměru sedí před televizí déle

Více času u televize tráví také nejmladší věkové skupiny, které od 11. března nechodí do školy. V české populaci je žáků, studentů a učňů přes 1,6 milionu. Dramatický nárůst je patrný především v obvyklém čase školní docházky od 8 do 15 hodin, ale také během pozdního večera, jelikož odpadá brzké vstávání druhý den. To také stojí naopak za poklesem sledovanosti kolem 7. hodiny ranní.



Autor: Nielsen Admosphere Graf porovnává křivky ratingu (% osob sledujících v daný čas televizi) této skupiny pro průměr posledních pěti všedních dní před uzavřením škol a následných prvních pěti dní od jejich uzavření.

Vzhledem k vývoji situace kolem šíření koronaviru také zejména v posledních dnech výrazně narostla sledovanost zpravodajských pořadů – jak u hlavních zpravodajských relací, tak u kontinuálního zpravodajského vysílání.

Za posledních sedm dní sledoval průměrný Čech starší 15 let vlastnící funkční televizor průměrně 67 minut zpravodajských pořadů v televizi denně, což představuje nárůst na více než dvojnásobek oproti běžnému stavu.

Za posledních 10 let přitáhly takovou pozornost k televiznímu zpravodajství jen výsledky voleb do Poslanecké sněmovny (26. 10. 2013 a 21. 10. 2017), prezidentské volby v lednu 2013 a 2018, povodně na začátku června 2013 a pohřeb Václava Havla (23. 12. 2011).