Křetínského Grunex kupuje weby Svethardware.cz a Digimanie.cz. Doplní PCTuning, Hrej či Zing

Agentura Grunex, v níž poloviční podíl skrze EC Investments drží Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, získala další menší média zaměřená na technologie. Grunex, což je značka společnosti Boosters, získal weby Svethardware.cz a Digimanie.cz. Ty už byly na prodej dlouho, dosavadní majitel v podobě firmě oXyShop hledal kupce a možnost prodeje dlouhodobě na webech avizoval. Pro oXyShop šlo o doplněk, společnost se primárně zabývá e-commerce.
Pro Grunex, respektive Boosters, jde o několikáté posílení portfolia specializovaných webů. Firma vlastní PCTuning (počítače a hardware) nebo Hrej, Zing a Spite (hry). Provozuje rovněž TryHard.cz, WoT.cz a Dota2.cz.
Grunex funguje jako vydavatel herní a počítačových médií s zároveň jako PR agentura pracující pro firmy z těch samých oborů. Díky tomu jim může nabídnout PR služby a zároveň reklamu skrze všechny své weby.
“Dosavadní mediální portfolio včetně předních českých herních webů Zing.cz, Hrej.cz a Spite.cz, respektive na hardware a IT oblast zaměřeného PCTuning.cz, navštívilo v první polovině roku 2025 dle Google Analytics přes čtyři miliony unikátních uživatelů,” uvádí Grunex. Weby firmy ale nejsou v NetMonitoru, takže není možné nezávislé srovnání. Firma také nezveřejňuje detaily o svém hospodaření.
Martin Liberský, spolumajitel Boosters ovládající poloviční podíl, slibuje do koupených webů investovat. Mají dostat nový vzhled a redakční systém. Redakce v čele s Milanem Šurkalou zůstanou.