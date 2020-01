 »  Kurzy programování pro děti makeITtoday otevírají učebnu v Brně

Jan Sedlák

Kurzy programování pro děti makeITtoday otevírají první pobočku mimo Prahu. Po Holešovicích a Andělu začátkem února odstartují aktivity v Brně. Učebna se otevírá ve spolupráci se Sova Studio, což je odnož softwarové firmy Sova Net.

Organizace na Moravě nabídne pololetní kurzy, které poběží každý týden od pondělí do čtvrtka a dvakrát měsíci rovněž v sobotu dopoledne. Dětí ve věku od osmi do třinácti let se mohou učit Scratch a 3D grafiku a animaci, starší děti se pak zaměřují na základy programování v Pythonu.

Vzdělávání makeITtoday funguje od roku 2017 a kurzy od té doby prošlo přes 650 dětí. Projekt založily Silvie Zeman a Klára Štouračová, se kterými jsme na Lupě jejich aktivity probírali. K samotné výuce v loňském roce přibyly také příměstské tábory.

„Dlouho jsme si přáli nabídnout naše kurzy mimo Prahu, protože od začátku máme studenty, kteří na naše kurzy dojíždějí. Už teď máme dokonce mezi studenty kluka z Brna, který v Holešovicích absolvoval náš sobotní dopolední kurz i letní příměstský tábor,“ komentuje spuštění pobočky na Moravě provozní ředitelka makeITtoday Martina Bláhová.