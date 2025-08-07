Lupa.cz  »  Legendární pořad Věřte nevěřte se vrací na obrazovky. Zopakuje ho TV Seznam

Legendární pořad Věřte nevěřte se vrací na obrazovky. Zopakuje ho TV Seznam

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Věřte nevěřte Autor: Fox
Z pořadu Věřte nevěřte

Televize Seznam na podzim vrátí na obrazovky americký mysteriózní pořad Věřte nevěřte. Stanice zároveň představila programové schéma, které sází především na osvědčenou českou seriálovou a filmovou tvorbu.

Divácky oblíbený pořad Věřte nevěřte (v originále Beyond Belief: Fact or Fiction), který si v Česku získal popularitu na přelomu tisíciletí, se bude poprvé vysílat 16. října. V programu bude od pondělí do pátku. 

Každá epizoda tradičně představí pětici záhadných příběhů a vyzve diváky, aby hádali, které z nich jsou založeny na skutečných událostech a které jsou dílem scenáristů.

Seriál vznikl pro americkou televizi Fox. České znění nechala v roce 1999 vyrobit televize Prima. V roce 2012 zopakovala Věřte nevěřte televize Barrandov.

Televize Seznam na podzim využije také seriály z archivu České televize. Na středeční večery nasadí rodinný seriál My všichni školou povinní, který posléze vystřídá Sanitka a po ní přijdou Chlapci a chlapi. Seriál z prostředí základní vojenské služby měl na TV Seznam dobré výsledky už při minulém uvedení v roce 2023, kdy zaujal 733 tisíc diváků.

V úterý čeká diváky napětí v podobě českých detektivek a následně krimi seriálu Labyrint, který je také z produkce České televize. Tým vyšetřovatelů v něm musí projít spletitým vyšetřováním, aby našel sériového vraha.

Na pondělní večery zařadí TV Seznam nejprve westerny (mj. německou minisérii Vinnetou: Nový svět nebo filmy jako Django či Malý velký muž). Během podzimu je vystřídá pět příběhů britského detektiva Sherlocka Holmees v podání Jeremyho Bretta. Následovat bude čtyřdílný francouzský seriál Hrabě Monte Christo s Gérardem Depardieu v hlavní roli.

Společnost při čtvrtečních večerech budou divákům dělat oblíbené tuzemské filmy, mezi které patří série filmů o básnících od Dušana Kleina s Pavlem Křížem a Davidem Matáskem, či rodinné filmy s Tomášem Holým – Na pytlácké stezce, Pod Jezevčí skálou, Za trnkovým keřem. O zábavu se na tři večery postará rodina Homolkových  či filmy jako Obecná škola, Černí baroni, Tankový prapor, Adéla ještě nevečeřela, Copak je to za vojáka a další.

V pátečním programu se objeví známé duo Bud Spencer a Terence Hill v několika komediích či série šesti filmů s účetním Fantozzim. Následovat budou akční filmy s hereckými ikonami žánru, jako je Jason Statham, Mark Wahlberg, Jean-Claude Van Damme či Denzel Washington.

V sobotu večer budou znovu k vidění britští Profesionálové. V neděli dojde na hollywoodské filmy, například Rivalové, Holka z města, Nahoru, dolů, Mexičan, Stepfordské paničky či Collateral.

Televize Seznam stabilně posiluje svůj podíl na televizním trhu. V prvním čtvrtletí zaznamenala v cílové skupině 18–69 let meziroční nárůst sharu o 14 %, v druhém kvartále pak dokonce o 25 %. Za celé první pololetí stanice oslovila téměř 4 miliony diváků.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Slyšeli jste o integračním sociálním podniku?

Dvě třetiny evropských vládních institucí propadají v bezpečnosti

Politici slibují startupům kapitál z penzijních fondů

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Krize technologického průmyslu pokračuje i kvůli AI

Adastru s českými kořeny přezvala globální skupina Carlyle

Chia semínka se musí jíst pomalu a po troškách

Truhlářské řemeslo zdědil, ale postavil ho na saunování

Přehled daňových povinností do konce léta

Nefušují do kryptoměn ani AI, přesto rostou jako diví

Stál si za svým a stát mu doplatil čtvrt milionu korun

České e-shopy sice prodávají na marketplacech, ale nefandí jim

Chcete pomáhat těm, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých?

Nejlepší potraviny? Třeba okurky bez cukru a mattonka s mangem

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Neumím programovat, ale za pár dní jsem s AI vytvořila dvě aplikace

Státní rozpočet je důležitý pro každého. Připomeňme to podstatné

Příprava regulace AI v EU i v Česku pokulhává

Geniální umělec se narodil jako nemanželské dítě

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).