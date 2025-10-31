Levnější předplatné ChatGPT Go už je k dispozici i v Česku

Americká firma OpenAI začala v Česku nabízet levnější verzi předplatného svého AI chatbota ChatGPT. Balíček ChatGPT Go vyjde na 249 Kč měsíčně a oproti zdarma dostupné verzi chatbota nabízí několik vylepšení. Jako první si novinky všiml server Zive.cz.
Go nabízí zejména zvýšené limity na používání AI modelů (včetně nejnovějšího GPT-5), možnost generování více obrázků za den či nahrávání více dokumentů, se kterými může chatbot pracovat.
Rozšířené by mělo být i kontextové okno a uživatelé budou moci vytvářet projekty, automaticky opakované úkoly (tasks) nebo vlastní modely (custom GPTs). Tyto funkce v bezplatné verzi chybí.
Předplatné Go na druhé straně neobsahuje přístup k AI videogenerátoru Sora ani k AI agentu Codex, který slouží k automatizovanému psaní kódu a programování. Ty jsou zahrnuty až do dražšího balíčku Plus.
OpenAI také nověna webu uvádí ceny svých přeplatných v českých korunách. Verze Plus vyjde na 499 Kč měsíčně a nejdražší osobní verze Pro na 4990 Kč za měsíc.
Nejlevnější balíček Go je zatím dostupný jen ve vybraných zemích. Zajímavé je, že se ceny na jednotlivých trzích výrazně liší. Zatímco například v Indii je Go dostupné za 399 rupií, což je v přepočtu cca 100 Kč a v Brazílii za 39,99 reálu, v přepočtu necelých 160 Kč, česká cena je vyšší.