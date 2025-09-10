Lupa.cz  »  Livesport je největší českou online službou v zahraničí. Tržby vyrostly na 2,7 miliardy

Livesport je největší českou online službou v zahraničí. Tržby vyrostly na 2,7 miliardy

Jan Sedlák
Dnes
Česká společnost Livesport, která poskytuje rychlé sportovní výsledky a další data, v roce 2024 zvýšila tržby o 20,5 procenta, a to z 2,22 na 2,67 miliardy korun. Provozní zisk si meziročně připsal 66 procent a dostal se na 841 milionů korun. Čistý zisk nicméně klesl z 2,22 na 1,70 miliardy korun.

“Jde o důsledek toho, že hospodářský výsledek roku výrazně ovlivnil prodej dvou dceřiných společností v rámci restrukturalizace skupiny Livesport. Kdybychom čísla hospodaření očistili o tyto mimořádné transakce, znamenal by loňský čistý zisk ve výši 1,70 miliardy korun meziroční nárůst o více než 800 milionů,” uvedla firma k číslům v nové výroční zprávě.

Vlajkovou loď Livesportu v podobě služby FlashScore měsíčně používá přes 100 milionů uživatelů. Společně s Windy jde o nejpoužívanější českou internetovou službu v zahraničí. Loni koupené BeSoccer má přes 25 milionů uživatelů.

Livesport koncem loňského roku plně zprovoznil nové datové sály v Malešicích, doplní stávající infrastrukturu na Žižkově.

“Nové malešické datacentrum nabízí Livesportu tři sály, což představuje výrazné navýšení kapacity. Zatímco ve starém datacentru jsme měli k dispozici příkon 136 kW a místo pro maximálně 576 serverů, nové prostory nabízejí 480 kW příkonu a prostor až pro 1728 serverů. To znamená více než trojnásobné navýšení možností, což odpovídá ambiciózním plánům naší společnosti na další růst. V současné době máme v novém datacentru osazeno 576 fyzických serverů, které doplňuje 477 virtualizovaných serverů,” shrnul podnik.

“Podpisem dvou klíčových smluv jsme výrazně posílili svou pozici světové jedničky v instantních sportovních informacích. Na konci léta jsme uzavřeli strategicky významné partnerství se společností Stats Perform, jedním z předních světových dodavatelů sportovních dat. Jejich extrémně detailní statistiky jsou v kombinaci s našimi vlastními daty ohromně silnou zbraní pro všechny produkty v našem portfoliu, v čele se sítí Flashscore,” shrnul Pavel Krbec, výkonný ředitel Livesportu.

“V listopadu jsme pak významně posílili i samotné portfolio, které se rozrostlo o BeSoccer, nejpopulárnější čistě fotbalovou aplikaci se živými výsledky na světě. Akvizice našeho dosavadního konkurenta ze Španělska znamená, že teď máme pod jednou střechou dvě značky, které znají a milují sportovní nadšenci po celém světě,” doplnil Krbec.

Livesport kontroluje Martin Hájek, který letos plně ovládl také Liftago, českou konkurenci Uberu či Boltu.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

