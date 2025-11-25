Lupa.cz  »  Malé, ale aktivní. Česko v duálních technologiích během posledních let výrazně posílilo

Malé, ale aktivní. Česko v duálních technologiích během posledních let výrazně posílilo

Iva Brejlová
Dnes
VR Group Autor: VR Group

Česko se stává viditelným hráčem v duálních technologiích. Podle reportu Tough Tech by the Tough Ten v tuzemsku za posledních pět let přiteklo do šestnáctky obranných a dual‑use startupů celkem 3,9 milionu dolarů (necelých 100 milionů korun) a jejich souhrnná hodnota dosahuje 14,1 milionu dolarů (téměř 300 milionů korun). Ve srovnání se severem Evropy jde o menší trh. Tempo a obchodů však řadí Česko mezi nejaktivnější „menší“ ekosystémy regionu. Report se zaměřuje na státy nedaleko východní evropské hranice.

Většina kapitálu do této oblasti směřuje do Finska, Estonska nebo Polska, zatímco Česko spolu se Slovenskem, Rumunskem a Lotyšskem tvoří skupinu menších a rostoucích ekosystémů. Jen Finsko od roku 2019 získalo do startupů zacílených na dual-use technologie 1,5 miliardy dolarů v investicích do 55 technologických firem.

Český obranný průmysl v roce 2024 vyvezl zboží za 3,7 mld. eur, v sektoru působí více než 230 firem a přes 25 tisíc lidí a zhruba 90 % produkce míří na export. Na straně inovací stojí silná výrobní základna, rozvíjející se startupová scéna a lepší napojení na programy NATO a EU. Report však zmiňuje jako překážky malý domácí trh, závislost na technologiích z ciziny a roztříštěnost malých a středních podniků. Nebo finanční a regulatorní překážky a nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Z hlediska technologií se české obchody koncentrují do kyberbezpečnosti, vesmírné infrastruktury a pozemních stanic, autonomních systémů a dronů/UTM, pokročilých senzorů a materiálů a do C4ISR aplikací. Mezi výrazné české či v Česku působící týmy v těchto doménách patří například Resistant AI (finanční podvody), Whalebone a Safetica (kyberbezpečnost), Dronetag (řízení provozu dronů a jejich identifikace), GroundCom a TRL Space (vesmírné technologie), IP Fabric (síťová viditelnost), Tropic Square (zabezpečené čipy) či projekty z oblasti pokročilých materiálů a optiky. V tréninku a simulacích má silnou pozici také VRgineers.

Startupy v oblasti technologií zmíněných oborů představují celkem 16 % všech startupů v celé „desítce houževnatých“, jak by se dal přeložit název reportu. Ve zbytku Evropy je to 10 %. „Země včetně Finska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska, České republiky, Slovenska, Rumunska, Maďarska a Bulharska mění geopolitický tlak v přední technologické postavení,“ okomentoval český fond Depo Ventures, který se na reportu podílel.

Dohromady report zajistilo šest venture kapitálových fondů včetně Depo Ventures a kromě něj například italský Coinvest Capital nebo NATO Innovation Fund a společnost Dealroom. Průmysly, na které se soustředily, zahrnují mimo jiné umělou inteligenci, autonomní systémy, nebo také biotechnologie a technologie pro posílení lidského potenciálu.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

