Marek Doležel, který vedl digitální služby ČT, přebírá v Seznamu rozvoj oborových služeb

Iva Brejlová
Dnes
Marek Doležel
Do čela divize Oborových služeb Seznamu nastupuje Marek Doležel, který do loňska vedl digitální služby v České televizi. Nyní bude ve své pozici rozvíjet například Firmy.cz, Sreality.cz, Sauto.cz nebo Sbazar.cz a posilovat platformní přístup napříč jimi.

V pozici navazuje na Pavla Koláře, nyní člena správní rady Seznam.cz a  bývalého dlouholetého ředitele zmíněné divize. Po jeho odchodu do nejvyššího vedení firmy zůstala ředitelská pozice neobsazená.

Doležel se do Seznamu vrací po několika letech. Jinde vedl digitální produkty, naposledy v České televizi na pozici ředitele Digitálních služeb zodpovídal za strategii, rozvoj a transformaci online produktového portfolia. Krátce působil také jako Head of Product & Design ve společnosti Rohlik.cz.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

