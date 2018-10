 »  Marketing na plný plyn: Czech Internet Forum 2018 startuje už 16. 10.

Redakce

Marketing je díky internetu rychlý a zběsilý jako nikdy. Stačí chvíle a můžete stát na vrcholu. Spoustu tipů a konkrétních případových studií nabídne letošní již 13. ročník konference Czech Internet Forum.

A co vás konkrétně čeká?

Facebookové posty jsou za zenitem, Queens kralují novým formátům: Instagram TV, nákupy přes Stories i teniskový chatbot Andrejka. Že je to pro vás trochu španělská vesnice? Nezoufejte, Daniel Klíma z marketingu Queens vás provede netušenými možnostmi sociálních médií.

Král je mrtev, ať žije Král. Jen máloco otřáslo online světem tolik jako konec videí Jirky Krále. Jak si vybudoval pozici jednoho z nejslavnějších youtuberů s více než milionem sledujících? Co stálo za jeho marketingovým úspěchem? To se dozvíte v rozhovoru s úspěšným marketérem a Jirkovým bratrem, Petrem Králem z Blue Milk.

Hledáte recept na slávu? Pak nahlédněte pod pokličku veleúspěšného gastroprojektu Taste of Prague. Jeho zakladatel, Jan Valenta, vám odhalí, jak se dá s nulovou strategií dostat k více než 50 tisícům sledujících na Instagramu.

Jan Sladovník působí už 3 roky jako Head of Digital Marketing ve společnosti MAFRA. Ve své přednášce vám ukáže, že zdrojem návštěvnosti nemusí být jen Facebook. Jak využít i ostatní sociální sítě? Na co si u toho dát pozor? A jaké jsou jeho tajné tipy a triky?

Nativní reklama vstupuje do čtenářského prostoru, aniž by ho rušila. Společnost R2B2 je na poli nativní reklamy jedním z největších průkopníků. V čem spočívá kouzlo tohoto formátu a v čem překonává ty klasické? Jak se mu daří v českém prostředí? A jak nativní reklamu vytvářet? Na tyto otázky vám odpoví František Bauma, Head of Product Development v R2B2.

Hodně muziky, ideálně zadarmo – takové je často zadání. Jak na digitální kampaň s minimálním rozpočtem díky netradičních kanálům vám na případové studii k letošní kampani Veselé krávy předvede Tereza Kučerová z KINDRED GROUP.

Na Czech Internet Foru 2018 se dál dozvíte, třeba jak efektivně komunikovat s cílovou skupinou, jak využít nové technologie ke zlepšení světa i jak se české počítačové hře podařilo prodat milion kopií. Kompletní program je na webových stránkách konference.