 »  Media Club představil novou obchodní politiku, chce zdražit reklamu o deset procent

Jan Brychta

Obchodní zastupitelství Media Club představilo novou obchodní politiku pro příští rok a v určitých měsících mírně upraví sezónní koeficienty. „V meziročním srovnání nám roste share a dosahujeme také lepšího reache na afinitní cílové skupiny. Klienti také častěji využívají multikanálovou komunikační strategii od televize přes rádia, printy, online, HbbTV až po eventy. To nám umožňuje rychlý mediální zásah téměř sto procent populace. Dokážeme oslovit i specifické cílové skupiny, především v segmentech food, hobby a nově pets,“ říká Ladislav Dianiška, obchodní ředitel společnosti Media Club.

Strategickou cílovou skupinou pro Media Club zůstává věková skupina od 15 do 69 let, která odpovídá ekonomicky aktivní populaci České republiky. V meziročním srovnání u ní skupina Prima narostla o celých dvacet procent, stejně jako v cílové skupině 15 až 54 let.

Kromě reálného nárůstu share vykazuje Media Club „ve srovnání s konkurenční televizní skupinou o 9,7 procent rychlejší i zásah těchto diváků“. Beze změny pro příští rok zůstává rozdělení dne na prime time (17.30–23.30) a off prime time (23.30–17.30). Media Club navyšuje ceníkové ceny za reklamní prostor dle objemu investic v průměru o deset procent.

Media Club dále upravuje poměr zastupovaných stanic v reklamním prodeji ve společných balíčcích, v tzv. bundles. Zastoupení stanic u bundle Exclusive, který přináší klientům lepší afinitu, bude nově v poměru Prima 47 procent, Prima Cool 13 procent, Prima Love 7 procent, Prima Zoom 6 procent, Prima Max 8 procent, Prima Krimi 5 procent, Barrandov Group 3 procenta a ostatní stanice zastupované Media Clubem 11 procent.

Pro rok 2019 je i nadále obchodován bundle zaměřený na děti od čtyř do čtrnácti let, kde poměr stanic zůstává beze změny, tedy ze sedmi procent dětské ranní pásmo Primáček, Prima Cool z 35 procent, Prima Comedy Central 19 procent, Nickelodeon 22 procent a dětské kanály ze skupiny Atmedia 17 procent.

Všichni klienti, kteří uzavřou objednávku kampaní do 10. prosince, budou mít zachovaný off prime time koeficient na úrovni 0,8.