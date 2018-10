 »  Německo zvažuje u hranic instalaci kamer s rozpoznáváním obličejů, říká sdružení

David Slížek

V části Německa by v budoucnosti mohly být na silnicích nainstalovány chytré kamery, vybavené systémem na automatické rozpoznávání obličejů. Pokud v Sasku projdou chystané zákony, mohlo by se nové opatření týkat koridoru do hloubky 30 km u hranic s Českem a Polskem. Informuje o tom sdružení Iuridicum Remedium.

Podle české neziskové organizace, zabývající se ochranou občanských svobod, by se tak plošné sledování a sběr údajů mohlo týkat i českých občanů, kteří vycestují do Německa.

„Ačkoli proklamovaným cílem je boj proti přeshraniční kriminalitě, tak nelze přehlédnout, že jde o plošný zásah do práv všech, kteří překročí hranice. Takové plošné sledování bylo opakovaně kritizováno třeba v případě elektronických komunikací ze strany Soudního dvora EU,“ vysvětluje výkonný ředitel sdružení Jan Vobořil. Vyzývá také, aby se situací zabývalo české ministerstvo zahraničí.

Nové zákony, které dávají policistům v Sasku rozšířené pravomoci, má podle sdružení tamní zemský sněm projednávat v listopadu.

Německo s rozpoznáváním obličejů experimentuje i na jiných místech. Loni například odstartoval pokusný provoz kamer na nádraží Berlin Südkreuz. Systém snímá obličeje všech lidí, kteří projdou určitými místy, a porovnává je s databází zločinců či teroristů. Letos v listopadu má podle časopisu Politico odstartovat druhá fáze projektu, ve které se bude kamerový systém snažit rozpoznat podezřelé chování lidí.

Podívejte se, jak fungují chytré kamerové systémy v Číně: