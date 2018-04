 »  V Číně nasazují rozšíření Velkého bratra. „Sociální kredit“ má rozhodovat o občanech

V roce 2014 oznámila Čína zavedení systému „sociálního kreditu“, který by měl být plně funkční v roce 2020 a aktuálně prochází testovacím provozem s miliony lidí – účastní se ho některá města a některé technologické platformy.

Podle záměru bude mít každý člověk „sociální kredit“, který bude ukazovat, jak dobrým a prospěšným občanem je. Pozitivní aktivity budou kredit vylepšovat, škodlivé aktivity kredit snižovat. Co přesně bude způsobovat poklesy či růst, je tajné, ale je celkem jasné, že směrem dolů vás povedou porušování pravidel, ať už těch jasně daných zákony (řízení, kouření, znečišťování), ale i uměle vytvořených. Tam může jít o přílišné hraní počítačových her, sdílení fake news a vůbec jinak nevhodného obsahu. Navíc jde o Čínu, takže kladný a záporný vliv bude silně založen i na ideologii a chování v souladu se společenskými normami.

Prohřešků se najde celá řada – včasné neplacení účtů, příliš tráveného času na sociálních sítích, nakupování zbytečných či „státem nechtěných“ věcí, jízda na černo, přecházení či jízda na červenou, ale třeba i nezastavení před přechodem. Ale nakonec třeba i tak prosté věci jako nedostatečné donášení na sousedy, spolužáky či spolupracovníky.

Nepřítel zřízení

Celé to dost připomíná to, co bylo běžné za minulého socialistického režimu. Pokud jste byli nevhodného původu či na vás uvědomělí soudruzi měli špatné reference, tak jste na to dopláceli vy i vaše děti. Stačilo, abyste se někomu ve vysokém postavení znelíbili, a rázem jste se dostali do nikdy nekončících problémů. Aniž byste byli opravdu „podvratným živlem“ či „nepřítelem socialistického zřízení“.

Čínský „sociální kredit“ může ovlivnit to, zda vám bude povoleno cestovat vlaky či letadlem, v méně omezující podobě si nebudete moci koupit lepší lístky. Nízké skóre vám zpomalí internet, znemožní získat lépe placenou práci či vyhrát výběrové řízení – vaše „skóre“ bude součástí výběrových řízení. Odepřeno vám zůstane i lepší ubytování, nejlepší hotely či lepší služby v turistických destinacích.

TIP: Social Credit System už má vlastní heslo ve Wikipedii a je dost jasné, že některé další země budou mít velký zájem o jeho implementování.

Chybět by nemělo ani pravidelné zviditelňování nejlepších a nejhorších občanů nebo vytváření negativních seznamů, které vám znemožní práci ve státem provozovaných firmách a organizacích. Nechybí ani (již uskutečněné) možnosti, že se o vašem špatném sociálním kreditu dozví lidé, kteří vám volají.

Špatný „sociální kredit“ vás připraví i o možnost půjčky nebo vám nastaví mnohem nevýhodnější podmínky, než má někdo s dobrým hodnocením. Špatná pozice v žebříčku uvědomělých občanů vás připraví o možnost pořídit si kreditní kartu. Je to logické propojení existujících ekonomických systémů s tím „občanským“ a „politickým“.

Žijeme v propojené společnosti, takže zásadní roli zde budou hrát technologie i online služby. K „sociálnímu kreditu“ budou významně přispívat všudypřítomným monitorováním toho, jak se online chováte, co píšete i s kým si píšete. Ti s dobrým skóre budou mít výhody v online světě stejně jako v tom offline.

V souvislosti s čínskými plány je zmiňováno i významné zapojení do online seznamek, kde ti s lepším skóre budou dostávat více návrhů na seznámení.

Nové kasty

Zásadní roli v „sociálním kreditu“ budou hrát i už spuštěné aplikace, které identifikují občany ve všech kamerových systémech a okamžitě poskytují informace o nich ze státních záznamů. Je dost jasné, že lidé se špatným skóre budou automaticky „více podezřelí“ než ti s dobrým. Výrazně se bude využívat i automatické rozpoznávání těch, kdo budou porušovat dopravní předpisy, přecházet na červenou, nechovat se na veřejnosti v souladu se společenskými normami – to vše pod dohledem kamer, které rozpoznají a automaticky nahlásí přestupek vedoucí ke snížení skóre.

Sociální kredit se ale bude týkat i firem, které budou posuzovány podobně, pouze přibude řada dalších kritérií. Některé z oblasti ekonomiky a práva, další z oblastí sociální a firemní zodpovědnosti.

Je jasné, že podobný systém bude lehce zneužitelný, ale také to, že povede k zásadním změnám v chování lidí. Čím více o systému a jeho chodu budou vědět, tím více se v tom naučí chodit. Systém navíc začne ještě více rozdělovat společnost do vrstev, které nakonec nebudou pouze „ti se špatným“ a „ti s dobrým“ skóre, objeví se větší množství úrovní. Což povede i k rozvoji korupce a zneužívání, ti, co budou mít přístup k informacím ze „skóre“, budou těmi, kdo budou vládnout nad těmi ostatními.