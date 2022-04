Méně algoritmů a větší ochrana uživatelů. Europarlament a Rada EU mají shodu na návrhu Aktu o digitálních službách

Autor: Depositphotos

Evropská unie má nakročeno k definitivímu schválení druhého pilíře zásadní reformy pravidel pro online prostředí. Na kompromisní podobě návrhu Aktu o digitálních službách (Digital Services Act, DSA) se shodli zástupci Evropského parlamentu a Rady EU.

Nařízení má přinést nová pravidla zejména pro velké platformy jako je Facebook, Google či Amazon (tedy služby s více než 45 miliony aktivními uživateli za měsíc). Dotknou se ale i menších provozovatelů.

Schválený text zatím evropské instituce nezveřejnily, není tak přesně jasné, jak konkrétně se text změnil oproti původnímu návrhu Evropské komise. Ze zveřejněných tiskových prohlášení vyplývá, že by velké platformy měly například lépe informovat uživatele o tom, jak fungují jejich doporučovací algoritmy a mají mít povinnost nabídnout alespoň jednu možnost řazení, která nebude vycházet z analýzy dat o chování uživatele.

Tisková zpráva Evropského parlamentu dokonce říká, že Komise a členské státy mají mít přístup k algoritmům velmi velkých platforem. Co to má v praxi znamenat ale jasné není.

DSA má dále přinést zákaz používání zavádějících uživatelských rozhraní (tzv. dark patterns), která manipulují uživatele k používání nějakých služeb. Má jít například o zvýrazňování určitých voleb nebo přesvědčování prostřednictvím pop-up oken. Zrušení předplatného má být také podle nových pravidel stejně snadné jako jeho objednání.

Nová pravidla mají také umožnit rychlejší mazání nelegálního online obsahu. Uživatelé mají mít možnost takový obsah snadno nahlašovat a provozovatelé jej mají rychleji odstraňovat.

Online tržiště mají více kontrolovat, kdo jsou prodejci zboží, kteří přes ně nabízejí produkty uživatelům (princip Know Your Business Customer) a mají se více preventivně starat o to, aby se na jejich platformách neobjevoval nelegální obsah.

Vyjednaný návrh DSA ještě musí formálně schválit Evropský parlament a Rada EU. Po definitivním schválení má vejít v účinnost 15 měsíců od zveřejnění v úředním věstníku EU.

Na konci března vyjednavači schválili také návrh druhého pilíře reformy (Digital Markets Act, DMA).