Nové povinnosti pro Google či Facebook, ale i pro menší provozovatele. EU chce přepsat pravidla pro digitální služby

Omezení moci velkých firem jako je Google, Amazon, Facebook či Apple, ale i řada nových povinností pro v podstatě všechny služby pracující s obsahem, který na internet nahrávají uživatelé – to má přinést nová evropská regulace. Vyhne se jen opravdu malým službám, které mají méně než 50 zaměstnanců. Jinak postihuje téměř každou digitální službu: od poskytovatelů připojení a webhostingu, přes e-shopy, vyhledávače, obsahové servery či sociální sítě.

Návrhy dvou nařízení, která mají upravit pravidla pro fungování digitálních služeb v EU, představila po několika odkladech Evropská komise. Jde o Akt o digitálních službách (Digital Services Act, DSA) a Akt o digitálních trzích (Digital Markets Act, DMA).

V obou případech má jít o nařízení, tedy o regulaci, která bude pro členské státy po případném schválení přímo závazná. Jde tedy o pokus jasně sjednotit pravidla pro digitální služby napříč Evropou – státy nebudou mít prostor pro „kreativní výklady“, které známe z transpozic směrnic.

Představení návrhů je samozřejmě jen prvním krokem na dlouhé cestě. Následovat bude kompletní evropské legislativní kolečko. Pokud by vše šlo bez problémů (což se dá vzhledem k citlivosti a dopadům návrhů těžko předpokládat), mohla by nová nařízení začít platit někdy do dvou let.