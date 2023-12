Meta spustila síť Threads i v Česku, postupně ji chce začlenit do fediverza

Autor: Meta

Odpočet na webu sociální sítě Threads skončil a možnost vyzkoušet alternativu X/Twitteru od firmy Meta se nově nabízí i českým uživatelům. Obchody s mobilními aplikacemi zatím i krátce po poledni stále hlásí, že aplikace není v naší zemi dostupná, ale dá se očekávat, že se to brzy změní.





Do Threads se uživatelé mohou zatím dostat přes webové rozhraní. Tam si mohou vybrat, zda se do sítě chtějí přihlásit přes svůj existující profil na Instagramu, se kterým je Threads spojena, nebo ji raději budou používat bez vytvoření profilu.





Druhá možnost, kterou Meta přidala kvůli evropským regulacím na ochranu soukromí, má zajistit, že firma nebude používat data o chování uživatelům k cílení reklam Má ale také některá omezení: „Obsah na Threads si můžete procházet i bez profilu, nebudete ale moct přidávat příspěvky, s obsahem interagovat a ani se vám nebudou zobrazovat doporučení,“ vysvětluje firma.

Dalším rozdílem Threads oproti jiným sociálním sítím je to, že chce být kompatibilní s protokolem AcitivityPub, který využívají aplikace tzv. fediverza. Umožňuje vzájemné propojení různých sítí (tzv. interoperabilitu), profily a příspěvky z Threads by tak výhledově měly být přístupné například z instancí Mastodonu a podobně. Šéf firmy Meta Mark Zuckerberg oznámil začátek testování této integrace jen den před rozšířením Threads do Evropy.

