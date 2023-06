Mezirezortní připomínkové řízení k novému zákonu o kyberbezpečnosti bylo prodlouženo

Autor: Radan Dolejš

Mezirezortní připomínkové řízení k novému zákonu o kybernetické bezpečnosti bylo prodlouženo do 26. července. Původní termín byl 19. července. Bylo tak vyhověno požadavku firem, které o delší termíny požádaly skrze Hospodářskou komoru, Svaz průmyslu a dopravy a Asociaci provozovatelů mobilních sítí.





Aktualizováno: Možnost připomínkovat nový zákon byla prodloužena do 26. července, nicméně se nejedná o prodloužení lhůty v eKLEPu. NÚKIB také uvedl, že by bylo ideální, kdyby připomínky byly zaslány v původním termínu, tedy do 19. července.





Předkladatelem nového kyberzákona je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten během veřejného připomínkování obdržel přes 1100 podnětů. Zákon implementuje evropský NIS2 a mechanismus pro posuzování rizikových dodavatelů.