Ministerstvo nabízí dotaci až milion Kč na vybavení bezobslužného obchodu na venkově

Autor: David Slížek, Internet Info

Malé vesnické obchody mohou žádat o dotaci na přestavbu na tzv. hybridní režim. V něm přes den prodává lidská obsluha a po zbytek času se v nich dá nakoupit bezobslužně. Měly by tak fungovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu.





Na pořízení potřebných technologií mohou provozovatelé obchodů nově získat dotaci 250 tisíc – 1 milion Kč. Program vypsalo ministerstvo průmyslu a obchodu. "Podporu lze získat na pořízení nových zařízení na vybavení hybridních prodejen,“ upřesňuje ministr Jozef Síkela. Dotační peníze se nedají použít třeba na stavební práce.





Ministerstvo podle Síkely spolupracuje na větším rozšíření automatizovaných prodejen se soukromými firmami. Stavbu asi 50 hybridních obchodů plánují do konce příštího roku například ČSOB a Mastercard. Několik obchodů bez prodavačů otevřela také družstevní skupina COOP.

Žádost o dotaci z výzvy Technologie pro MAS mohou zájemci podávat do konce roku 2024. „Pro digitalizaci maloobchodních prodejen je možné využít také podporu z výzvy Digitální podnik – Virtuální podnik. Dotace na projekt je poskytována od 250 tisíc korun do 200 tisíc EUR. Žádosti o podporu je možné podávat do 2. listopadu 2023,“ doplňuje úřad.

TIP: Jak hybridní prodejny fungují? Podívejte se do automatickho obchodu COOP ve Strakonicích: