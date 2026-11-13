Moderátorka Jana Peroutková odejde z České televize

Moderátorka Jana Peroutková odejde po necelých patnácti letech z České televize. Její působení skončí 30. prosince 2026, oznámil mluvčí televize Michal Pleskot. Do té doby bude Jana Peroutková dál moderovat Události i Nedělní debatu.
V Nedělní debatě ji od ledna vystřídá Tereza Kručinská, která letos začala moderovat Události. Jak televize po odchodu Peroutkové obsadí hlavní večerní relaci, oznámí později. Podle mluvčího zvažuje několik možností.
„Rozhodnutí, které ve mně zrálo několik měsíců, jsem udělala sama a odcházím v dobrém,“ uvedla Peroutková v tiskové zprávě. Podle svých slov oznámila odchod v televizi ještě před stávkou 3. listopadu, které se sama zúčastnila.
„V České televizi jsem strávila většinu svého dospělého života. Formovala mě profesně i lidsky a velkou měrou se podepsala na tom, kým dnes jsem. Za to bych chtěla poděkovat všem, se kterými jsem měla možnost pracovat. A divákům i kolegům děkuji za důvěru. Tu já v Českou televizi stále mám. Byť není dokonalá, věřím v její smysl a budu ji podporovat dál. Jen už ne zevnitř, ale zvenčí,“ dodává Jana Peroutková.
Peroutková dříve uváděla také Události, komentáře. Po lednové změně v obsazení zpravodajských pořadů zůstala v týmu Událostí. Od konce srpna se s Lukášem Dolanským střídá v moderování hlavní politické části Nedělní debaty.