Česká televize představila nové rozdělení moderátorů na ČT24

Filip Rožánek
Dnes
Zpravodajství ČT, ČT24

Zpravodajství České televize od 5. ledna 2026 upraví obsazení moderátorských pozic v jednotlivých pořadech zpravodajského kanálu ČT24. Změna se týká také hlavní večerní relace Události. 

„Cílem tohoto dlouho plánovaného kroku je umožnit divákům větší přehlednost a zvýšit míru identifikace s osobnostmi, které budou v jednotlivých pořadech stálé. Výrazně se tak sníží počet těch moderátorů, kteří byli během dne tvářemi více pořadů,“ řekl ke změnám ředitel zpravodajství Petr Mrzena.

Česká televize zdůrazňuje, že změny neznamenají odchody moderátorů. Naopak chce podle svého vyjádření více využít jejich zkušenosti a profesní profil. Podobný model je podle vedení běžný i u zahraničních zpravodajských televizí.

V Událostech se budou od ledna 2026 střídat Marcela Augustová, Jana Peroutková, Michal Kubal, Josef Kvasnička a Martin Řezníček. Tým má v blízké době doplnit Tereza Kručinská. Pořad Události, komentáře povedou Tereza Řezníčková a Lukáš Dolanský, Interview ČT24 Barbora Kroužková a Daniel Takáč.

Moderátory Studia ČT24 budou Jiří Václavek, Roman Fojta, Ondřej Topinka, Kateřina Trnková a Kateřina Švédová. V pořadu 90’ ČT24 se budou střídat Barbora Kroužková a Daniel Takáč, doplnění o Nikolu Reindlovou, Jakuba Musila a Marianu Novotnou

V sobotních Událostech, komentářích v ekonomice budou Vanda Kofroňová, Nina Ortová a Jakub Musil. Nedělními Událostmi, komentáři týdne provedou Klára Radilová, Lukáš Dolanský Jana Fabianová

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

