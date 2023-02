MPO vypsalo výběrové řízení na nového člena Rady ČTÚ

Autor: Jan Vaca, Internet Info

Ministerstvo průmyslu a obchodu na úřední desce vyvěsilo Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo člena Rady Českého telekomunikačního úřadu. Jde o místo uvolněné rezignací předchozí předsedkyně Hany Lempochner (dříve Továrkové).





Ačkoliv funkce předchozí členky Rady zanikla předčasně, vzhledem k tomu, že její místo bylo uvolněno rezignací a ne odvoláním, vypsané výběrové řízení je na plnohodnotné funkční období na celých pět let. V případě, kdy by Lempochner byla odvolána, zkracovala by se tato doba jen do konce jejího mandátu.





Žádosti o účast ve výběrovém řízení je nutné doručit ministerstvu průmyslu do 20. března. Součástí požadovaných podkladů musí být motivační dopis, strukturovaný profesní životopis, písemná práce na téma „Vize fungování ČTÚ“ v rozsahu nejvýše 4 normostran, a další náležitosti vyžadované zákonem.

Uchazeče čekají tři kola výběrového řízení, včetně pohovorů s výběrovou komisí. V závěru pak úspěšného kandidáta navrhuje vládě ke jmenování ministr Josef Síkela.