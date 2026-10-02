Nahlédnutí do čísel Seznam Zpráv. Podívejte se, kolik miliónů vydělává Lukačovičův zpravodajský obr

Jedno z největších a nejvlivnějších médií v Česku, které zároveň s více než čtyři miliony unikátními návštěvníky měsíčně patří mezi čtyři největší weby u nás, je v zisku. Společnost Seznam Zprávy provozující stejnojmenný portál podle účetní závěrky v roce 2025 dosáhla na tržby 197,8 milionu korun. Provozní výsledek mírně překročil pět milionů, zisk po zdanění pak udělal 3,7 milionu korun.
Tržby Seznam Zpráv loni mírně rostly, v roce 2024 dělaly něco přes 182 milionů korun. Ziskovost za oba roky zůstala více méně stejná. Seznam Zprávy v loňském roce zaměstnávaly 90 lidí.
Akciovou společnost Seznam Zprávy ovládá Ivo Lukačovič, majitel Seznamu, největší internetové firmy u nás. Seznam Zprávy konkrétně spadají pod firmu Seznam.cz Média, jejímž jediným akcionářem je Seznam. Tomu vládne Lukačovič skrze švýcarskou entitu Masaryk Holding, nicméně Seznam odvádí daně v Česku, ročně jde o nižší stovky milionů korun.
Seznam Zprávy letos začaly zkoušet zpoplatněný obsah, a to skrze Seznam Zdraví+. Další informace o zpravodajském webu najdete v našem rozhovoru s šéfredaktorem Robertem Čásenským.