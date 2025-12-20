Lupa.cz  »  Robert Čásenský (Seznam Zprávy): Média jsou v krizi permanentně. První placený obsah plánujeme spustit během jara

Robert Čásenský (Seznam Zprávy): Média jsou v krizi permanentně. První placený obsah plánujeme spustit během jara

David Slížek
Dnes
Doba čtení: 31 minut
Robert Čásenský - Seznam Zprávy
Autor: Jan Vaca, Internet Info
Politici dnes už média nepotřebují, říká novinář, který před lety vedl deník MF DNES a dnes šéfuje zpravodajskému deníku Seznam Zprávy. Jak se novináři vyrovnávají s technologickou změnou? Co může způsobit AI? A jak se média mají stavět ke svým chybám?

Vidím na webech rostoucí množství článků generovaných AI, říká Robert Čásenský, šéfredaktor zpravodajského serveru Seznam Zprávy, který se letos v anketě Křišťálová Lupa umístil v kategorii Zpravodajství a publicistika na druhém místě. V nadcházející záplavě uměle generovaného balastu vidí někdejší šéfredaktor deníku MF Dnes pro média velké riziko. „Bude velmi důležité, nakolik budou média schopná svému publiku vysvětlit důvod, proč mají číst lidmi napsané články, a ne ty počítačově generované,“ říká.

O budoucnost médií se ale nebojí. „Jestli je nějaký obor, který neustále čelí nějakým tlakům, jsou to média. Existují politické tlaky, byznysové tlaky, ostatně jedna z morových ran v českých médiích byla před dvanácti lety proběhnuvší oligarchizace, která se od té doby vlastně nezastavila. Ale zároveň je ten obor stále relativně životaschopný,“ věří.

Jak budou Seznam Zprávy od jara experimentovat s placeným obsahem? Jak se deník vypořádává s psaním o své mateřské firmě? A co je fascinující na dnešních mladých novinářích?

Rozhovor si můžete poslechnout ve formě podcastu na svých oblíbených podcastových službách nebo přímo zde:

Níže vám nabízíme přepis části podcastového rozhovoru do textu. Podporovatelé Lupa.cz zde mají k dispozici kompletní strojový přepis (využíváme k němu AI služby Whisper a Claude, text je poté redakčně upraven).

Do funkce šéfredaktora Seznam Zpráv jste nastupoval před rokem. Nelitujete toho dnes? A jak ten první rok hodnotíte?

Jsem nadšený. Musím říct, že mě to opravdu baví. Jsem rád, že jsem se takhle rozhodl, i když to rozhodování nebylo úplně jednoduché, zejména s ohledem na moji druhou redakci, což je Reportér. Pokud bych měl ten pocit říct jedním slovem, tak jsem opravdu nadšený. Našel jsem tam spoustu skvělých kolegyň a kolegů, s kterými je radost pracovat. Ano, není to každý den úplně na 110 % toho, jak bych si tu práci představoval, ale to asi není žádná práce na zeměkouli.

Předtím jste vedl velkou redakci Mladou frontu DNES, pak jste si založil svůj vlastní projekt, časopis Reportér, to byla docela malá redakce…

Řekl bych, že řádově menší.

A pak jste se vrátil zpátky do velkého média. Jak se svět médií proměnil za tu dobu, co jste byl pryč z Mafry? 

Důležité bylo to, že došlo k technologickému skoku. Mladá fronta DNES byly papírové noviny s uzávěrkou večer, respektive postupně se čtyřmi uzávěrkami mezi půl devátou a půl jednou ráno. Ale byl tam okamžik, kdy jste relativně snadno mohl hodinu před uzávěrkou zkontrolovat veškerou produkci a být si jistý tím, co vyjde. V případě online média jako Seznam Zprávy, to nekončí nikdy. Není tam žádný bod, kdy si můžete říct, tak teď si to všechno prohlédnu. Respektive, pozdě večer existuje bod, kdy si můžete komplet přečíst produkci, kterou máte nachystanou na brzké ráno. Ten, kdo má službu, se snaží, aby měl všechno na druhý den přečteno. Ale není tam taková ta klasická uzávěrka jako v novinách. To je jeden rozdíl.

Druhý je samozřejmě v tom, že daleko víc vidíte interakci publika. Každou minutu vidíte, které články se čtou, které se nečtou, co lidi zajímá, jak na co reagují. Panuje také mnohem větší okamžitá konkurence, než byla u novin. A – což pro mě není podstatné – je tam taky docela významný věkový posun ve vztahu mě a zbytku redakce. Zatímco v Mladé frontě jsem začínal, když mi bylo, myslím, necelých 32 let a větší část kolegů byla starších než já, teď je větší část kolegů mladších nebo dokonce významně mladších než já. I v tomhle vidím docela posun, už se vám špatně hraje role mladého a drzého, protože už nejste ani mladý, a bohužel už ani drzý (smích).

Už ani drzý?

Drzý možná ano (smích).

Takže třeba zralého a drzého?

To by ještě šlo (smích).

Opravdu vnímáte generační propast nebo velký generační rozdíl i v tom, jak funguje redakce a jak dnes funguje novinařina?

To si nemyslím. Rozdíly jsme si popsali, teď můžu říct, co je naopak stejné jako před lety. V redakci je drtivá většina lidí, kteří se snaží svou práci dělat opravdu poctivě, kteří se snaží zlepšovat, kterým jde o to, aby příští rok byli lepší novináři, než jsou teď, a letos byli lepší, než byli před rokem. A to i v docela pokročeném věku. Je vidět, že na sobě lidé jsou zvyklí pracovat. Je tam spousta profíků, platí některá pravidla, že se novináři mají chovat slušně, zodpovědně, nehystericky, nezaujatě, ověřovat si své zdroje a podobně. To, myslím, v žurnalistice platí pořád stejně. Takže v tomhle změnu necítím. Je to jenom vizuální změna, když jsou kolem vás mladší lidi. A neříkám, že je to špatné. Naopak.

Zajímavá zkušenost pro mě je, že se v Seznam Zprávách ve zpravodajské směně točí hromada mladých kolegyň a kolegů, často ještě studujících. A ve velké většině je jejich jazykové vybavení, jejich schopnost psát a formulovat asi významně lepší, než byla u jejich vrstevníků před dvěmi nebo třemi dekádami.

V době vašeho působení v Mladé frontě byla novinařina prestižnějším povoláním, novináři měli ve společnosti větší ohlas. Dneska existují sociální sítě, každý politik má svůj účet, točí videa, někteří se s novináři ani pořádně nebaví a podobně. Mediální prostředí je víc diverzifikované. Vnímáte to také tak, a je to pro vaši práci problém?

Dokonce bych to řekl ještě o výrazněji, než jste to řekl vy. To, co se změnilo za posledních 20 let, je, že politici už média nepotřebují. To je opravdu velká změna, protože před 20 lety politici neměli v podstatě jinou možnost, jak oslovit širokou veřejnost, než prostřednictvím médií. Sociální sítě byly v plenkách a politici na nich neměli příliš mnoho sledujících. Tehdejší lídři Topolánek, Paroubek nebo později Nečas neměli šanci oslovit nějakým jiným kanálem stejné množství lidí, jako přes stránky Mladé fronty, obrazovku Novy, nebo České televize.

Vztah médií a politiků byl úplně jinak postavený. Musím říct, že to bylo samozřejmě pro média příjemnější. Občas vyprávím příklad, že když byl kdysi kandidát na premiéra pan Paroubek sprostý na kolegyni z redakce Mladé fronty DNES, vzkázal jsem mu – a pak jsem to i napsal do novin – že dokud se neomluví, nebudeme v Mladé frontě tisknout jméno Paroubek. Trvalo to den. Protože on věděl, že měsíc před volbami nemůže v Mladé frontě nebýt. Navíc je potřeba říct, že se měl za co omlouvat, takže slušné by bylo se omluvit i bez nátlaku (smích).

Dneska by se nic takového nemohlo odehrát. Nemluvím teď vůbec o papírových novinách, které politici nepotřebují už vůbec a jejich vliv klesnul na minimum. Ale i v případě opravdu velkého zpravodajského zdroje, kterým bez pochyby Seznam Zprávy jsou, stejně tak Novinky nebo iDnes, by k tomu myslím nedošlo, protože politici mají dost svých kanálů, kterými můžou komunikovat se svými voliči, nebo si to alespoň myslí. Někteří z nich si to podle mě myslí mylně, ale jsou o tom přesvědčeni. Ten vztah se skutečně změnil, politici už média nutně nepotřebují a podle toho se někteří z nich chovají.

Dá se s tím podle vás něco dělat? Dnes už to nefunguje jako za starých časů, kdy média nastavovala agendu a to, co se napsalo v novinách, se pak hodně řešilo. Agendu si nastavují politici často sami, a říkáte, nepotřebují už fungovat přes média. Jak se s tím vyrovnáváte?

Myslím si, že se s tím dá něco dělat. Musíte si zvyknout na to, že ne každý politik vám přijde na rozhovor, na který ho pozvete, což se dříve stávalo opravdu minimálně. Ne každý je ochoten se k něčemu vyjádřit. Na druhou stranu velká média mají stále schopnost nastolit určitou společenskou agendu. Seznam Zprávy mají tři a více milionů návštěv denně a kolem šesti milionů zhlédnutých stránek za den, takže každý den zasahují opravdu velkou část populace. A když tam popíšete nějaký závažný případ, je velmi pravděpodobné, že se okamžitě dostane ke stovkám tisíc a do dvou dnů k milionům lidí, to znamená k velmi podstatné části voličů. Pořád jste schopni nastolovat agendu.

Myslím, že by toho média jako celek byla schopná ještě o něco lépe, pokud bychom si víc zvykli, že na sebe nežárlíme a jsme schopni převzít téma i od někoho jiného – a samozřejmě řádně ocitovat. Slovenská média, která byla donucena okolnostmi a tím, za jakých vlád působí, v tomhle myslím fungují lépe než ta česká. V Česku jsme dneska aspoň víc zvyklí neignorovat zjištění ostatních. Ale ano, máte pravdu, s nastolováním agendy je to samozřejmě těžší, na druhou stranu to pořád jde. To, co zároveň může agendu dál omezovat, je, že před 20 lety ve většině médií nebyly žádné boční vlastnické vlivy. Záměrem všech hlavních novin a televizních stanic té doby bylo oslovovat publikum a média se neohlížela na politické a obchodní zájmy svých majitelů. Dnes je to jiné a řada majitelů má nějakou další agendu, která se může a nemusí projevovat. A s nastupující vládou, která je v tomhle prostředí už jen osobou svého premiéra mnohem více byznysově a vztahově orientovaná, to myslím bude vidět spíš více než méně. V tomhle je majitel Seznamu výjimkou, protože nemá – minimálně ne v Česku – jiné obory podnikání než Seznam.

Vy jste z Mafry odcházel, protože ji tehdy koupil Andrej Babiš. Brzy se ukázalo, že se stala nástrojem jeho PR a propagandy. Seznam Zprávy si ještě před vaším nástupem prošly chvílí, kdy se tam řešily výroky o tom, že by se deník měl správně „nakolejit“. Majitel Seznamu Ivo Lukačovič byl tehdy také dost aktivní na sociálních sítích, kde vyjadřoval i své politické názory a podobně. Je to teď jiné?

Tuhle otázku jsem dostal v každém rozhovoru, který jsem dělal od chvíle, kdy jsem řekl, že půjdu do Seznam Zpráv (smích). Moje odpověď je pořád stejná. Žádný úkol s „nakolejením“ jsem nedostal. Dostal jsem jedno zadání, které znělo: dělej to nejlíp, jak umíš. A já se na to snažím. Když bychom se ale zastavili u celkové orientace Seznam Zpráv, tu jsme i s majitelem rozebírali. Ukazovali jsme si to třeba na příkladu názorového spektra v komentářové rubrice. Řekli jsme si, že do Seznam Zpráv podle mého soudu nepatří extrémní postoje napravo nebo nalevo, ale od levostředových po pravostředové nebo od levých po pravé tam své místo mít mají. Obsluhujeme více než polovinu české populace, to znamená, že si nemůžeme myslet, že všichni naši čtenáři budou mít stejné názory, jako mám já nebo jako má kterýkoliv z našich kolegů a podle toho má i ten náš vztah k názorovému spektru vypadat. Máme být místem, kde lidé, kteří mají co říci, vedou diskusi o důležitých věcech. Dříve se to odehrávalo na stránkách novin, tam se to z pochopitelných důvodů tolik neodehrává, protože noviny čte málokdo. Myslím si, že z českých zpravodajských serverů mají být tím místem právě Seznam Zprávy.

Byla tohle hlavní změna, kterou jste za rok v redakci provedl? Jak jste Seznam Zprávy za těch 12 měsíců změnil?

Když je člověk v každodenním provozu, tak mu ani nepřijde, že se tam něco změnilo, ale za ten rok se toho odehrálo docela dost. Změnili jsme organizační strukturu redakce, změnili jsme systém fungování, když jsem přišel, neexistovalo takové to centrální místo, odkud se vydávají zprávy, a dneska takový vydávací pool máme. Změnilo se vedení celé řady rubrik, máme nového šéfa kultury, máme novou šéfovou komentářů. Změnilo se myslím i to, že jsme komentářovou rubriku výrazně názorově otevřeli. Před volbami jsme tam měli asi stočlánkový seriál Česká volba, pro který jsme oslovovali všechny možné zajímavé osobnosti ze všech částí spektra, od byznysu po neziskový sektor, zprava doleva, od mladších po – jak jste to říkal? – zralé. Vedli jsme tam diskusi o tom, kam má země směřovat a myslím, že se k tomu budeme v pravidelných intervalech vracet. V řadě rubrik máme plány, kam je chceme posunout, to se během prvního roku všechno nestihlo, ale doufám, že během druhého to už zvládneme.

Na příští rok Seznam ohlásil zavedení placeného obsahu na Seznam Zprávách. V rámci Seznamu je to velká věc, protože to vždycky byla firma, která říkala, že nebude placený obsah nabízet, ale teď se ukazuje, že změny v online prostředí i v reklamním byznysu jsou tak velké, že to asi nejde jinak. Co to tedy znamená, že bude na Seznam Zprávách placený obsah?

Nemůžu prozrazovat moc dopředu. Myslím, že by to ani nebylo šťastné, protože jak známo, média se rychle vyvíjejí a podoba, o které jsme přesvědčeni teď, se vůbec nemusí podobat tomu, jak to pravděpodobně někdy během druhého čtvrtletí spustíme. První placený obsah plánujeme spustit během jara. Zatím o něm uvažujeme tak, že bychom nejspíš vytvořili celou jednu specializovanou tematickou sekci, a tu nabídli čtenářům k placené konzumaci. Nebudeme nejspíš rozhazovat paywall do náhodně vybraných článků a říkat, že to jsou prémiové články ve srovnání s nějakými jinými. Taková je situace teď, na přelomu roku. Uvidíme, jaký to bude mít úspěch u čtenářů. Doufám, že bude, připravíme to nejlíp, jak umíme. Potenciál tady určitě je. Oblast, kterou máme vytipovanou, máme myslím vytipovanou správně.

Dáváme teď dohromady tým, který by to mohl dělat. Takže uvidíme. Zároveň vím, že kolegové na celém Seznamu se zabývají i tím, jak, kde a jakým způsobem dostat placený obsah i do feedu Seznamu. K tomu byste si museli pozvat kolegu Ondřeje Tolara, který je zodpovědný za homepage a feed Seznamu. Tento týden jsme spustili ještě jednu věc, která je taky trošku placený obsah. U některých našich podcastů jsme zavedli darovací tlačítko, takže kdyby je posluchači měli chuť nějakým způsobem podpořit, tak mohou. Je to opravdu zatím pokus, potřebujeme zjistit, jaký bude zájem. Většina podcastů, které poslouchám, je placená. Podcasty Seznamu jsou a budou neplacené. Nicméně je možné jejich tvůrce a rozvoj podpořit darovacím tlačítkem. Třeba se zjistí, že to je taky jeden z modelů.

Placený obsah tedy bude něco navíc oproti současnému obsahu Seznamu Zpráv?

Zatím tak uvažujeme. Jestli se časem v nějaké další fázi posuneme někam jinam, nebo jestli k té původně vybrané oblasti budeme přidávat další, to se uvidí. Myslím si, že v tomhle případě se redakce potkává s celkovou DNA Seznamu, jak jsem ji za ten rok navnímal. Je to firma, která se nebojí zkoušet a „nevěší se“ z toho, když nějaký pokus nevyjde. Evidentně je tam pořád i po těch letech startupová mentalita. Kdyby se podobná změna dělala v Mafře, vznikne na to projektový tým a bude se to chystat mnoho měsíců. Tady je přípravná fáze zhuštěná většinou spíš na týdny než měsíce a velmi rychle se vyzkouší, jestli to funguje. Pokud ano, zavedeme to, pokud ne, vymýšlíme něco dalšího.

Co je pro vás cílem placeného obsahu? Opravdu postavit další příjmový pilíř, na kterém Seznam Zprávy budou stát? Jde skutečně o peníze, nebo spíš o testování toho, jestli vůbec lidé jsou ochotní platit?

Myslím, že jde o obojí. Ty počty jsou relativně jednoduché. Nemůžeme si pochopitelně myslet, že zamkneme celé Seznam Zprávy, získáme 200 tisíc předplatitelů a budeme v pohodě pokračovat dál. Bylo by to asi hezké, ale nezní to úplně reálně, minimálně na první dobrou. Ale může to být docela významný příjmový pilíř, byť asi pořád bude mnohem menší, než jsou příjmy z reklamy. A za druhé, sám jste to zmiňoval, Seznam byl historicky vždycky místem, kde byl obsah zadarmo a teď poprvé zkouší monetizaci obsahu. Nejdřív experimentoval na debatní platformě Medium, kde si mohou někteří autoři svůj obsah zamknout. Takže uvidíme, je to snaha o budování nového příjmového pilíře a zároveň je to snaha zjistit, jak moc jsou uživatelé Seznamu ochotni platit za obsah, pokud je ten obsah kvalitní, v dostatečném množství a je přesně zacílený.

Bude to zajímavý experiment i pro zbytek trhu, kde se zkoušejí různé modely placeného obsahu, ať už jde o dobrovolné příspěvky, kompletní paywall, který mají třeba Hospodářské noviny, nebo právě různé zamčené sekce. Jsem zvědavý, jak to bude Seznamu fungovat. Každopádně, základna vašich čtenářů je veliká, takže si můžete dovolit experimentovat.

Je to tak. Tohle je jeden z prvků mého nadšení, jak jsem o něm mluvil na začátku. Publikum je velké, to znamená, že máte na koho působit a máte komu svou práci ukázat, a zároveň je opravdu fajn, že se firma nebojí zkoušet a testovat. Jeden z příkladů: někdy na jaře jsme mluvili o tom, jestli nějakým způsobem neproměníme nebo nezmodernizujeme systém, jakým se články Seznam Zpráv vystavují v boxu na titulní stránce Seznamu. Udělali jsme dvoutýdenní test, který potvrdil, že náš předpoklad, že se to dá dělat trošku líp, je validní. A spustili jsme to.

MM 26 AI

Hlavní stránka je pro vás velká výhoda. Jak moc jsou Seznam Zprávy závislé na návštěvnosti z homepage Seznamu? Podařilo se vybudovat nějaký zdroj i mimo Seznam?

Postupně roste počet lidí, kteří přicházejí napřímo, ze sociálních sítí nebo přes vyhledávání, zejména jiné než vyhledávač Seznamu. Ale hlavní stránka Seznamu je pořád v přivádění návštěvnosti naprosto dominantní. Myslím si, že je to přes 80 %. Při dobré práci s obsahem ale dokážeme k návštěvnosti dostat i jinudy než přes homepage Seznamu. Dobře to bylo vidět během voleb, kdy za volební sobotu Seznam Zprávy zaznamenaly historicky nejlepší návštěvnost za dobu své existence. Na výsledkový servis chodili lidi z vyhledávačů a bylo to hodně znát. Celkově vidíme, že se to procento pomalinku zvedá. Snažíme se optimalizovat pro různé vyhledávače, pracujeme s obsahem tak, aby se šířil všemi možnými kanály.

Autor článku

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

