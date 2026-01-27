Seznam udělal zisk 1,3 miliardy, vyplatil pěknou dividendu a matka se přestěhovala z Kypru mimo EU

Největší tuzemská internetová firma Seznam.cz zveřejnila účetní závěrku za finanční rok 2024, takže je možné se podívat na přesné hospodářské výsledky.
Společnost v daném roce udělala tržby ve výši přes 6,2 miliardy korun, meziročně o necelých pět procent více (výnosy činily 6,4 miliardy). Čistý zisk po zdanění se dostal na 1,27 miliardy korun. Vyplacen byl podíl na zisku 687 milionů korun.
Seznam v roce 2024 investoval do výzkumu a vývoje vlastních produktů přes 364 milionů korun. Jde například o vlastní velký jazykový model SeLLMa, který se dostává do několika služeb, a podobně.
Společnost celkově zaměstnávala 1 722 lidí, jejichž mzdové náklady činily 1,45 miliardy korun. Z toho 20 lidí bylo ve vedení se mzdovými náklady přes 64 milionů.
Daň z příjmu Seznamu činila 230,2 milionu korun. Společnost u nás platí daně pravidelně, i když její mateřská entita byla dlouhodobě formálně zaregistrována na Kypru. To se nedávno změnilo. Hospodářské noviny upozornily, že majitel firmy Ivo Lukačovič nyní Seznam ovládá přes entitu ve Švýcarsku, tedy mimo Evropskou unii. Jde o formální registraci, firma reálně plně operuje z Česka.