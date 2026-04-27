Seznam Zprávy poprvé zpoplatní část obsahu, nová sekce se věnuje zdraví

Zpravodajský portál Seznam Zprávy rozšířil svou nabídku o specializovanou rubriku Seznam Zdraví+. Nový projekt přináší každodenní informační servis z oblasti medicíny, prevence a zdravého životního stylu, a pro médium představuje zásadní posun. Část obsahu totiž redakce poprvé v historii zpoplatní.
„Lékař má na každého člověka v ordinaci často jen deset minut. My pro čtenářky a čtenáře máme celou rubriku, kde jim srozumitelně vysvětlíme všechno, na co jinde nenajdou odpověď. Nechceme je zbytečně strašit, nebudeme slibovat zázraky, nebudeme informace čerpat u AI robotů, ale u skutečných odborníků,“ vysvětluje motivaci pro vznik projektu šéfredaktor Seznam Zpráv Robert Čásenský.
Redakce tímto krokem reaguje na potřebu veřejnosti po ověřených datech, která v digitálním prostředí často soupeří s dezinformacemi či nekvalifikovanými radami.
Obsahová náplň rubriky se soustředí na praktické návody, jak předcházet onemocněním a jak efektivně řešit stávající zdravotní potíže. Redakční tým pod vedením novinářky Radky Wallerové, která dřív působila jako šéfredaktorka webu Vitalia.cz (web stejně jako Lupu provozuje vydavatelství Internet Info), spolupracuje s předními českými lékařskými kapacitami, čímž chce garantovat odbornou správnost publikovaných textů, infografik i podcastů.
„Při psaní článků o zdraví nám jde o to, aby texty byly vyvážené a objektivní, vždy proto vycházíme z vědecky podložených důkazů a studií. Péče o zdraví totiž není otázkou názoru, ale jasných faktů. Zároveň budeme po lékařích chtít, aby vše popsali tak, aby články byly srozumitelné i lidem bez medicínského vzdělání,“ uvádí Wallerová.
Vedle ryze medicínských témat se autoři zaměří na pacientská práva, problematiku poplatků v ordinacích nebo na sociálně-zdravotní otázky spojené s péčí o stárnoucí příbuzné.
Ekonomický model rubriky reflektuje současný globální trend v digitální žurnalistice, kdy se náročné rešerše a hloubková zpracování témat stávají součástí předplatného. Podle redakce je zpoplatnění cestou k udržení vysoké kvality a nezávislosti obsahu.
Základní servisní zprávy a praktické tipy však zůstanou veřejnosti dostupné bezplatně, stejně jako podcast Marodi, který moderuje lékař Cyril Matějka, známý z digitálního prostředí pod přezdívkou Děckař.
Projekt startuje ve dvoutýdenním zkušebním režimu, během něhož mohou čtenáři přistupovat ke všem materiálům zdarma. Od 11. května pak redakce aktivuje platební bránu s měsíčním akčním předplatným ve výši 49 korun.