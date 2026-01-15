Námraza v Česku udeřila i na mobilní vysílače. Podívejte se na zmrzlé antény

V České republice se v posledních dnech vyskytly poměrně výrazné mrazy, což kromě dopravy mělo dopad i na mobilní vysílače. Operátoři O2 a CETIN (provozuje síť právě pro O2 a částečně pro T-Mobile) nafotili ukázky toho, jak to vypadá, když se na infrastruktuře usadí námraza.
“Součástí každé základnové stanice je technologická místnost nebo buňka a v ní outdoorové skříně s technologií. Tyto prostory mají vlastní vytápění, ventilaci a klimatizaci proto, aby citlivá zařízení běžela v optimálním teplotním režimu. V mrazech se proto více topí, v létě se naopak musí výkonně chladit – síť tak jede v komfortní zóně po celý rok,” shrnulo O2.
“Na vybraných vysílačích technici používají speciální ochranné potahy na antény a spreje, které pomáhají omezit tvorbu námrazy. Díky těmto opatřením se na anténách nedrží led a sníh tak výrazně neovlivňuje kvalitu signálu ani zatížení konstrukcí,” doplnil operátor. Používají se spreje jako WX2100.
“Zimní zásahy v terénu bychom bez speciální výbavy nezvládli – technici mají terénní vozy, zimní vybavení a podle situace i sněhové pomůcky, aby se k vysílačům dostali i v horských oblastech. Při modernizacích nebo opravách lezou rutinně na stožáry o desítkách metrů výšky, často opakovaně. Jen samotné očištění každé příčky žebříku od sněhu či ledu běžné třicetimetrové vysílací věže zabere spoustu času a sil.”