Návrh ČTÚ na regulaci trhu s mobilními daty je nedostatečný, řekla Evropská komise

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) neposkytl dostatečné důkazy o tom, že velkoobchodní trh s mobilními daty v Česku potřebuje zásah regulátora. Ve svém stanovisku to konstatovala Evropská komise (EK). V následujících dvou měsících bude Komise ve spolupráci s regulačním sdružením BEREC český návrh podrobněji zkoumat. Nakonec může své výhrady stáhnout, nebo návrh regulace vetovat.

Připomeňme, že Komise zpochybnila už závěry tzv. tříkriteriálního (3K) testu, které jí ČTÚ zaslal k posouzení v roce 2019 (viz Virtuálů máte dost, tak proč chcete regulovat, ptá se Komise. ČTÚ ji chce přesvědčit v dalším kole). V aktuálním stanovisku Komise kritizuje to, že ČTÚ „neposkytl podstatně odlišné důkazy, které by mohly závěr Komise změnit“.

EK tedy mimo jiné opakuje dva roky starý argument, že na českém trhu působí velké množství virtuálních operátorů a byť mají omezený potenciál pro růst, nesvědčí to o značných překážkách vstupu na trh (to je první kritérium z 3K testu, který má prokázat nutnost regulace).

Komise také připomíná, že podle podmínek aukce tzv. 5G kmitočtů musí operátor O2 poskytovat třem novým hráčům (Nordic Telecom, CentroNet a PODA) po splnění určitých podmínek roaming ve své síti.

„Je proto pravděpodobné, že alespoň jeden operátor již splnil nebo mohl splnit podmínky způsobilosti pro regulované vnitrostátní roamingové služby a může se nejen stát důvěryhodným konkurentem na maloobchodní úrovni (nejdříve jako MVNO, ale v budoucnu případně jako čtvrtý operátor mobilní sítě), ale mohl by v blízké budoucnosti také vstoupit na velkoobchodní trh přístupu a původu volání,“ vysvětluje Komise, proč si myslí, že se tuzemský v blízké budoucnosti pozitivním způsobem promění.

ČTÚ ve své analýze přepokládá, že dopad podmínek 5G aukce v Česku nezaznamenáme dříve než kolem roku 2026 (viz Velcí operátoři dusí virtuály a nepřiměřeně vydělávají na úkor zákazníků, říká ČTÚ v analýze trhu). Podle Komise ale tento závěr nepodkládá žádnými přesvědčivými důkazy.

Podle Komise není splněna ani druhá podmínka 3K testu, tedy že trh nejeví tendenci k účinné hospodářské soutěži. Podle EK totiž podíl virtuálních operátorů na trhu mezi lety 2014 a 2020 stoupl z 3,2 % na 5,8 %, a většina maloobchodních a velkoobchodních cen klesla. EK nepovažuje za dostatečně prokázané ani splnění třetího kritéria, že k nápravě trhu nepostačuje současné právo hospodářské soutěže.

Komise ve svém stanovisku zpochybňuje také závěry ČTÚ, že mezi třemi síťovými operátory (T-Mobile, O2 a Vodfafone) existuje tzv. tacitní koluze – tedy zjednodušeně stav, kdy operátoři i bez formálních kartelových dohod fungují tak, aby si navzájem neškodili.

„Komise nepopírá, že na českém mobilním trhu existuje prostor pro zlepšení podmínek hospodářské soutěže. Jak je však uvedeno výše, struktura českého trhu vykazuje asymetrii mezi tržními podíly jak na velkoobchodní, tak na maloobchodní úrovni. V neposlední řadě se zdá, že v důsledku úspěšných obchodních vstupů a již existující velkoobchodní regulace jsou překážky vstupu na maloobchodní trh nízké. Všechny tyto prvky nepodporují zjištění, že test tří kritérií je splněn, ani zjištění společné významné tržní síly,“ uzavírá Komise s tím, že se jí navrhovaná regulace trhu jeví jako nepřiměřené řešení.

Český regulátor doufá, že se mu ještě podaří názor Komise změnit. „ČTÚ má nadále za to, že hospodářská soutěž na českém mobilním trhu je natolik omezená, že si zaslouží regulaci, což je i názor více než 130 subjektů, které záměr ČTÚ v rámci veřejné konzultace analýzy trhu podpořily. ČTÚ se bude o regulaci trhu zasazovat v nadcházejících jednáních s BEREC i Evropskou komisí,“ napsal úřad v tiskové zprávě.