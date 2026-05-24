Nedělní debata ČT má průměrně 422 tisíc diváků

Filip Rožánek
Dnes
Nedělní debata ČT Autor: Tomáš Martinek, Česká televize
Česká televize zveřejnila první souhrnná data sledovanosti pořadu, který nahradil Otázky Václava Moravce. 

První část Nedělní debaty na ČT1 a ČT24 sledovalo v uplynulých dvou měsících v průměru 422 000 diváků s podílem na trhu 23,61 %. Druhá část pořadu na ČT24 má průměrnou sledovanost 257 000 diváků a tržní podíl 14,16 %. Mezi první a druhou částí nedělní diskuse tedy ubývá průměrně 165 tisíc diváků. Údaje vycházejí z měření pro Asociaci televizních organizací a kromě živého vysílání je v nich započítána odložená sledovanost do tří dnů od televizní premiéry pořadu.

Pořad nahradil Otázky Václava Moravce, divácký zájem zůstal podobný. Podle dostupných údajů byla loňská průměrná sledovanost první části Moravcova pořadu 420 tisíc diváků. Navazující druhá část oslovovala průměrně 250 tisíc diváků.

„Nedělní debata ČT, která nahradila Otázky Václava Moravce, u diváků jednoznačně uspěla a její vysoká sledovanost dlouhodobě potvrzuje její význam pro veřejnou diskusi v České republice. Jsme rádi, že divákům nabízíme politickou debatu v tradičním čase a bez přerušení, a že pořad rezonuje ve veřejném prostoru,“ konstatoval generální ředitel ČT Hynek Chudárek.

Nejsledovanějším vydáním uplynulých dvou měsíců byla diskuse z 22. března 2026 na téma Česko a svět, kterou moderoval Martin Řezníček. Kromě něj Nedělní debatu moderují také Lukáš Dolanský a Jana Peroutková.

Nedělní politickou diskusi vysílá také komerční zpravodajská stanice CNN Prima News. Například podle tiskové zprávy s celkovými výsledky za měsíc duben mělo největší úspěch vydání Partie Terezie Tománkové z 19. dubna, které sledovalo 267 tisíc diváků při podílu na trhu 15,10 %. 

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

