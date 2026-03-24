Nedělní debata na ČT překonala průměrnou sledovanost Otázek Václava Moravce

Nový diskusní pořad Nedělní debata na České televizi ve svém druhém vydání překonal průměrnou sledovanost loňských Otázek Václava Moravce.
První část Nedělní debaty vysílanou na programech ČT1 a ČT24 vidělo podle údajů Asociace televizních organizací 463 tisíc diváků starších 15 let při podílu na trhu 25,77 procenta. Druhou část, která běžela pouze na zpravodajském kanálu ČT24, sledovalo 283 tisíc diváků s podílem 15,79 procenta. Celkový zásah pořadu byl 940 tisíc diváků, kteří se dívali alespoň tři minuty v kuse.
Obě části Nedělní debaty tak překonaly loňské průměry Otázek Václava Moravce. Průměrná sledovanost první části OVM v čase od 12 do 13 hodin činila v roce 2025 celkem 420 tisíc diváků. Navazující druhá část oslovovala průměrně 250 tisíc diváků. Oproti roku 2024 šlo přitom už o nárůst – z 363 tisíc na 420 tisíc v první části a z 208 tisíc na 250 tisíc ve druhé. Televize to uvedla v souhrnné zprávě o zpravodajském kanálu ČT24, kterou projednávala Rada ČT.
Ve srovnání s premiérovým vydáním debaty z 15. března, které ČT připravila narychlo po náhlém odchodu Václava Moravce, vzrostla nyní sledovanost první části o více než 50 tisíc diváků a podíl na trhu se zvýšil z necelých 20 procent na téměř 26 procent. Podobný nárůst zaznamenala i druhá část – z 227 tisíc na 283 tisíc diváků a z 11,36 na 15,79 procenta podílu. Celkový zásah však oproti prvnímu vydání mírně klesl z 1,02 milionu na 940 tisíc diváků.
Nedělní debata nahradila v programu České televize pořad Otázky Václava Moravce, který skončil po Moravcově náhlém odchodu z televize. Poslední díl Otázek pod Moravcovým vedením z 8. března, do kterého byl po devíti letech pozván předseda SPD a nynější předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, sledovalo 705 tisíc diváků s podílem na trhu 34,8 procenta.
Šlo o nejvyšší sledovanost pořadu od konce února 2022, kdy v souvislosti se začátkem ruské invaze na Ukrajinu zájem o zpravodajství a politické debaty na ČT výrazně vzrostl. Nejsledovanějším dílem Otázek v roce 2025 byla povolební diskuse Karla Havlíčka, Martina Kupky, Michaely Šebelové, Zdeňka Hřiba a Petra Macinky z neděle 5. října s 566 tisíci diváky.