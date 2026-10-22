Největší česká finanční skupina více než zdvojnásobila zisk. Hodně pomáhají operátoři

Největší česká finanční skupina PPF v prvním pololetí roku 2026 meziročně zvýšila provozní výnosy o 28 procent na 2,35 miliardy eur, asi 57 miliard korun. Čistý zisk si meziročně připsal růst 157 procent a dostal se na 834 milionů eur, více než 20 miliard korun.
K dobrým výsledkům vedle finančního sektoru pomohly telekomunikace, kde je PPF tradičně velmi silná. Kromě O2 a CETINu v Česku má také aktivity v zahraničí. Skrze značky O2, CETIN a Yettel působí v Maďarsku, Srbsku, Bulharsku a na Slovensku, a to skrze společnou skupinu s operátorem e& (Etisalat) ze Spojených arabských emirátů.
“Zisk EBITDA v telekomunikačním segmentu vzrostl mimo jiné díky silným výsledkům v České republice i dalších trzích na 1,12 miliardy eur oproti miliardě eur ve stejném období loni,” shrnula PPF.
PPF chce v telcu a IT dál posilovat. CETIN nedávno založil novou společnost CETIN Digital tSM. Jde o joint-venture s firmou tSM, cílem je dodávat software pro operátory a providery. Už dříve vznikla stavební firma Nová optika na budování optických sítí, skrze níž rovněž vznikají lokální joint-venture s partnery. O2 je zase ve fázi převzetí tradiční IT společnosti Ness Czech.
PPF má od října v představenstvu manažera právě z telekomunikací. Dosavadní ředitel O2 Jindřich Fremuth se ujal nově vytvořené funkce Chief AI Transformation Officer. V rámci ní “bude zodpovědný za rozvoj a využívání umělé inteligence v celé skupině a zároveň za další směřování projektu Unity, který propojuje služby z oblasti telekomunikací, médií a financí do jednoho zákaznického ekosystému.”
PPF se také čím dál více profiluje v mediálním byznysu. “Při pokračujících investicích do tvorby vlastního obsahu a digitalizace vykázal segment médií zisk OIBDA 140 milionů eur oproti 139 milionům eur v prvním pololetí 2025,” doplnila skupina.