Nekvalitní připojení k internetu může v Česku vést k neúspěchu v komunálních volbách

Z kvalitního připojení k internetu se postupně stává služba, kterou obyvatelé považují za jednu z klíčových. Může ovlivnit třeba výběr bydlení. A podle tuzemské Broadband Competence Office (BCO) může mít dostupnost internetu vliv také na komunální volby.





“BCO v praxi ověřila, že zájemci o bydlení kladou dostupné, stabilní, nejlépe vysokorychlostní připojení na stejnou úroveň jako vodu, elektřinu či kanalizaci. Města a obce, kde je vysokorychlostní internet k dispozici, mají výrazně větší šanci na rozvoj a nárůst počtu obyvatel než ty, kde pokrytí není úplné a má nedostatečné parametry. Důležitost přístupu k internetu zvýšila také nedávná pandemie onemocnění covid – 19, během které se rozšířil počet lidí pracujících v režimu home office,” shrnula kancelář podporující rozvoj internetového připojení.

BCO zběžně popsala dva anonymní případy, kdy nekvalitní internet ovlivnil výsledky lokálního politického dění.

První případ byl popsán takto: “BCO jednala v obci, kde byl starosta zároveň poskytovatelem internetu. Pokrytí bylo nedostatečné, zejména v okrajových částech obce, rychlost připojení se pohybovala okolo 30 Mb/s, což občané dlouhodobě považovali za nedostatečné. Starosta, ve snaze ochránit svůj byznys, neměl zájem o příchod dalších operátorů a nevytvářel pro konkurenci příznivé podmínky. Po pár letech jsme do obce vrátili a dozvěděli se zajímavou skutečnost. Neřešené problémy měly významný vliv na neúspěch starosty v komunálních volbách v roce 2022. Jednou z priorit jeho nástupce je zkvalitnit internetový signál v obci, a to i za pomoci konkurence.”

Druhý případ vypadá následovně: “BCO zaznamenala obec, ve které byl starosta zároveň majitelem místního spolku zajišťujícího internetové připojení. Kombinace funkcí (a tedy nedostatek času) měla s největší pravděpodobností vliv na skutečnost, že internet byl pomalý. Místní spolek poskytující internet navíc dostával opakovaně od ČTÚ pokuty za neplnění podmínek pro podnikání v tomto oboru. Starosta se posléze, zřejmě i pod tlakem veřejnosti, rozhodl po skončení mandátu již neusilovat o funkci starosty a nyní věnuje se pouze práci pro spolek.”

Stále častý je také efekt NIMBY, tedy not in my backyard, kdy občané brání výstavbě nejenom internetové infrastruktury.

Stát nyní chce uvést do pohybu Akční plán 3.0 pro podporu výstavby internetu. Cílem je kromě jiného snížit počet takzvaných bílých míst, tedy lokalit se slabým, případně žádným pokrytím rychlým internetem. K dispozici budou dotace ve výši čtyř miliard korun.