Nepokouší se vás ulovit špioni cizích mocností? Vnitro zveřejnilo naučný manuál

Ministerstvo vnitra zveřejnilo protivlivový manuál (PDF), který má pomoci rozeznat to, zda se vás nepokouší do svých služeb zlákat cizí mocnost. Dokument konkrétně míří na vysoké školy, kde se dlouhodobě mocnosti jako Čína snaží získávat informace a spolupráci, a to i v technologiích.

“V druhé polovině roku 2020 požádala Univerzita Karlova v Praze cestou vedení ministerstva vnitra (Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, CTTH) o metodickou pomoc se zvýšením institucionální odolnosti vůči vlivovému působení cizí moci. CTHH na základě této žádosti vypracovalo obecný metodický materiál pod názvem Protivlivový manuál pro sektor vysokých škol, který ve své první části popisuje samotnou tvorbu systému ke zvýšení odolnosti vůči vlivovému působení cizí moci právě na institucionální úrovni a ve své druhé části uvádí nejčastější vlivové techniky používané ze strany cizí moci vůči jednotlivcům. Manuál přispívá k pochopení nutnosti řídit rizika vlivového působení cizí moci. Manuál je materiálem preventivní povahy,” informuje vnitro.

“Akademická sféra je velkým zdrojem informací, z nichž mnohé jsou samy o sobě nebo v souhrnu citlivé, utajované anebo je přístup k nim ze strany státu anebo na základě smluvního vztahu s určitou partnerskou stranou regulován,” upozorňuje vnitro v dokumentu i s odkazem na to, že univerzity provádí výzkum a podobně.

Dokument dále rozebírá například nevědomé vytěžování informací, verbování lidí, zneužití osobních informací z otevřených zdrojů, nebezpečné nabídky, rizika ovlivňování na zahraničních cestách nebo vydírání a nátlak.