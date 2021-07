Dva členové televizní rady podali trestní oznámení na jejího předsedu

Předseda Rady České televize Pavel Matocha čelí trestnímu oznámení kvůli podezření z podvodu a porušení povinností při správě cizího majetku. Na Vrchní státní zastupitelství v Praze se s tímto podnětem obrátili dva Matochovi kolegové z televizní rady, Zdeněk Šarapatka a René Kühn. Radním se nelíbí, jakým způsobem byla vybrána advokátní kancelář, která má pro Radu České televize posoudit možný střet zájmů generálního ředitele.



Novinář a šachista Pavel Matocha byl do Rady České televize zvolen na konci května 2020, od prosince 2020 je jejím předsedou.

Advokátní kancelář Rex Law vybrali členové Rady ČT při e-mailovém hlasování na konci května. Kromě této kanceláře mohli dát svůj hlas ještě firmám Noerr a Fröhlich & Partners. Vhodné společnosti vytipovalo předsednictvo Rady ČT, původně vybíralo z celkem šesti subjektů.

„Ani u jedné z nabízených advokátních kanceláří vedení rady ve složení Pavel Matocha, Pavel Kysilka, Daniel Váňa a Jiří Šlégr neuvedlo cenu, reference a zkušenosti k věci,“ uvedl už dříve radní Zdeněk Šarapatka. „V návaznosti na rozpravu vedenou na minulém jednání rady před přijetím daného usnesení jsem očekával jednak krátký komentář, ze strany vedení rady, k předvýběru uvedených třech právnických firem a aspoň elementární informace týkající se referencí daných firem v oblasti veřejného práva a rovněž informaci o odhadovaném finančním rámci nabídek. Nic takového se nestalo,“ přidal se René Kühn.

„Máme za to, že se pan Matocha mohl svým jednáním dopustit přečinu podvodu dle ustanovení § 209 odst. 1 trestního zákoníku, a to minimálně ve stadiu pokusu. Tohoto přečinu se dopustí ten, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. V uvedených souvislostech jsme požádali o neprodlené zahájení úkonů trestního řízení a vyrozumění o učiněných opatřeních,“ okomentoval trestní oznámení Zdeněk Šarapatka.

„Oznámení podáváme ve snaze zajistit ochranu majetku České televize. Pana Matochu jsem na zasedání 23. června výslovně upozornil, že postupuje v rozporu s právními předpisy, avšak bez jakékoliv relevantní argumentace upozornění bagatelizoval,“ zdůraznil radní Šarapatka.

Advokátní kancelář Rex Law nemá webové stránky, k dohledání je pouze její základní profil na síti LinkedIn. Vystupuje za ni Šimon Peták, který se věnuje obchodnímu a finančnímu právu. Podle Deníku N v minulosti kandidoval za stranu vedenou někdejším mluvčím Jany Bobošíkové.

„Vítěz byl při hlasování per rollam na prvním místě uveden s převahou. Nikdo z radních nezpochybnil, že by byl špatně zaznamenáno to, jak hlasoval, nebo to, že nehlasoval. Proto jsme to jako vedení rady brali tak, že je to v pořádku a nevidím v tom problém ani teď,“ reagoval na výtky předseda Rady ČT Pavel Matocha při červnovém zasedání. „Každý z nás členů vedení rady si sháněl reference a informace zřejmě stejně, jako jste si je mohli shánět i vy ostatní. Předpokládám, že se vedení České televize s vybraným právním zástupcem sejde a dohodnou se na nějaké obvyklé ceně,“ dodal.

Trestní oznámení radních Šarapatky a Kühna není jediné, které v souvislosti s činností Rady ČT padlo. Už v květnu podal generální ředitel Petr Dvořák trestní oznámení na Hanu Lipovskou.