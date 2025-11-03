Lupa.cz  »  Nepoužíváte zrovna svůj herní PC? Půjčte ho přes cloud ostatním. Češi spustili konkurenci GeForce Now

Nepoužíváte zrovna svůj herní PC? Půjčte ho přes cloud ostatním. Češi spustili konkurenci GeForce Now

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Herní počítač Autor: Lupa.cz, Grok

Streamovací herní služby jako Nvidia GeForce Now nebo Xbox Cloud Gaming dostávají zajímavou českou alternativu. Společnost ČMIS spustila prozatím omezenou testovací verze už nějakou dobu připravované technologie AppOnFly Gaming. I ta nabízí možnost hrát počítačové hry prostřednictvím streamovaného přenosu dat na dálku, ovšem jde na to trochu jinak.

GeForce Now nebo Xbox Cloud Gaming zjednodušeně řečeno fungují na bázi client-server. Hráči si pronajímají virtuální výkonné herní počítače běžící v datacentrech jako servery. Nemusí tak vlastnit nejlepší hardware a novinky si zahrají třeba na běžném pracovním notebooku. Například Nvidia uvedla, že je její služba čím dál populárnější. Technologické limity jako odezva nadále existují, ale obecně streaming her na dálku už dávno není nepoužitelný, naopak.

Český produkt na věc jde trochu jinak. Ve finální verzi chce vybudovat něco jako peer-to-peer síť. Uživatelé s výkonným počítačem budou moci svůj stroj dát k dispozici dalším hráčům. Ti se k něm budou moci připojit a zahrát si. Pronajímatel dostane peníze, přičemž ČMIS jakožto zprostředkovatel celé platformy bude brát provizi.

Tak daleko ale vize v praxi ještě není. AppOnFly Gaming je aktuálně v beta verzi a ČMIS v rámci služby nabízí 20 herních sestav, které si firma sama koupila a rozmístila je různě po Praze. “Teď především potřebujeme obchodně vyzkoušet koncept a to, že něco takového jsou hráči ochotní zaplatit a technicky jim to funguje, byť zatím s hromadou omezení,” řekl Lupě Václav Svátek, ředitel ČMIS.

Česká služba nabízí počítače s grafickými kartami Nvidia GeForce RTX 5050, 5060 a 5070. Testovací verze zdarma není k dispozici, za jeden dolar si lze nicméně pořídit trial verzi na 10 hodin hraní. Počítače jsou dedikované, pár her je předinstalovaných a další si lze zahrát skrze vlastní účty na Steamu nebo Epic Games Store.

ČMIS si vyvíjí kompletní peer-to-peer systém a postupně dolaďuje a přidává funkce a uživatelské rozhraní. Pokud současné testy uspějí, přibyde možnost připojení samotných hosterů počítačů.

Jak vypadají netradiční herní počítače z Asie:

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Dále u nás najdete

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Stahujte publikaci Hvězdy českého ICT

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Proletěli jsme se v legendárním letounu L-39 Albatros

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

AI brýle jsou hitem, překonají ale nedostatky chytrých brýlí?

Cloud není žádný freestyle, říká Jan Knyttl ze SoftwareOne

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

AI není krátkodobý výstřelek

Český Mews se rozrůstá, kupuje americký DataChat

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Konference CIF25: 20 let médií, AI a budoucnost marketingu. Přijďte 4. listopadu
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).