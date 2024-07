Netflix znovu překonal očekávání, přibyly mu miliony předplatitelů

Autor: Netflix

Netflix ve druhém čtvrtletí letošního roku získal osm milionů nových předplatitelů, čímž překonal očekávání burzovních analytiků. Nejpoužívanější streamovací služba na světě má nyní 277,65 milionu platících uživatelů.





Mezi nejsledovanější pořady patřila třetí řada seriálu Bridgertonovi, minisérie Sobík, korejská romantika Královna slz, thriller Žraloci v Paříži, akční sci-fi thriller Atlas anebo komedie Vrah naoko. Celosvětové tržby vzrostly o 17 % na 9,56 miliardy dolarů, čistý čtvrtletní zisk byl 2,15 miliardy dolarů.

Největší podíl předplatitelů je z Evropy, Blízkého východu a Afriky (93,96 milionu), následuje region USA a Kanady (84,11 milionu), poté Asie, Austrálie a Tichomoří (50,32 milionu) a Latinská Amerika (49,25 milionu). Největší přírůstek byl za uplynulé čtvrtletí v Asii (+2,83 milionu) a v Evropě (+2,24 milionu).

Pokračuje rozvoj technologické platformy pro levnější tarif, v němž se uživatelům zobrazují reklamy. „Počet předplatitelů tarifu s reklamami vzrostl mezikvartálně o 34 %. Budujeme vlastní reklamní technologickou platformu, kterou otestujeme v Kanadě v roce 2024 a spustíme v širším měřítku v roce 2025,“ oznámil Netflix v dopise akcionářům.

Českého trhu se tarif s reklamami netýká, nejlevnějším dostupným předplatným tu zůstává Basic za 199 Kč měsíčně.

Průměrná americká domácnost v červnu 2024 věnovala 40 % času stráveného u televizního přijímače sledování streamovaného obsahu, přičemž největší podíl připadá na YouTube a Netflix.

„Pokud dobře uskutečníme naše plány a zároveň se etablujeme v novějších oblastech jako jsou živé přenosy, hry a reklama, tak věříme, že máme ještě hodně prostoru, kam růst. Napříč streamingem, placenou televizí, filmy, hrami a reklamou jde o trh v hodnotě přes 600 miliard dolarů, přičemž na Netflix dnes připadá jen část těchto výnosů,“ upozorňuje dopis akcionářům.

Od června proto Netflix testuje novou, jednodušší a intuitivnější podobu domovské stránky své aplikace pro chytré televizory. Měla by výrazně zlepšit uživatelský zážitek při objevování pořadů, které by mohly předplatitele zaujmout.

„Vše začíná rozmanitostí a kvalitou, protože pokud lidé nepovažují něco za skvělé nebo to není podle jejich vkusu, jednoduše to vypnou. A my potřebujeme, aby lidé stiskli tlačítko Přehrát a zůstali, abychom zvýšili jejich zapojení. Komentátoři se často ptají, zda Netflix potřebuje tolik pořadů a filmů, a odpověď zní jednoznačně ano. Při 278 milionech členských domácností – a při průměrném počtu více než dvou lidí na domácnost – vytváříme programy pro publikum čítající přes 600 milionů lidí. Je to obrovské číslo a abychom potěšili tolik lidí, potřebujeme spoustu skvělých příběhů, které odrážejí mnoho různých vkusů a nálad. Proto i nadále zvyšujeme investice do výroby pořadů, i když mnozí naši konkurenti polevují,“ zdůraznil Netflix.