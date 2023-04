Netflix zvýší investice do natáčení korejských filmů a seriálů

Autor: Netflix

Netflix zdvojnásobí investice do výroby seriálů, filmů a pořadů v Jižní Koreji. V následujících čtyřech letech natočí obsah za 2,5 miliardy dolarů (zhruba 53 miliard korun). Korejské formáty mají na Netflixu vysokou sledovanost.





Americká streamovací služba své rozhodnutí oznámila symbolicky po setkání ředitele Teda Sarandose s jihokorejským prezidentem ve Washingtonu. Jun Suk-jol je ve Spojených státech na šestidenní státní návštěvě.





„Máme velkou důvěru v korejský kreativní průmysl,“ řekl Sarandos, který pochválil náměty od korejských tvůrců. „Je neuvěřitelné, jak láska ke korejským seriálům vedla k širšímu zájmu o Jižní Koreu,“ dodal. Zájem o korejský zábavní průmysl prožívá celosvětový boom, pro asijskou zemi je kulturní export důležitou součástí ekonomiky.

Agentura Reuters s odvoláním na korejské vládní statistiky uvedla, že v roce 2021 dosáhl vývoz obsahu (včetně hudby, videoher a filmů) rekordní výše 12,4 miliardy dolarů, čímž překonal objem vývozu domácích spotřebičů a dobíjecích baterií.

Po oznámení investice začaly růst akcie jihokorejských produkčních společností.

Korejský seriál Hra na oliheň z roku 2021 je historicky nejsledovanějším seriálem na Netflixu. Korejskou verzi má také lupičské drama Papírový dům, úspěch měl středoškolský zombie seriál All of Us Are Dead, romantický seriál Přízeň krále, soutěž Physical: Sto statečných anebo středoškolské drama Sláva.