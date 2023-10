Nevyžádané hovory s nabídkou investic do fotovoltaiky vedl automat, pokuta za ně platí

Autor: Depositphotos

Pokutu 2 miliony korun za nevyžádané marketingové volání udělil Český telekomunikační úřad společnosti Asmanta Call Center. Firmu uznal vinnou ze spáchání celkem 104 přestupků. Vyplývá to z rozhodnutí, které úřad zveřejnil na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Rozhodnutí vydané formou příkazu je pravomocné, když pachatel proti němu nepodal odpor.





Nevyžádané hovory vedl automat a týkaly se investic do fotovoltaiky. Automatické volání nabízelo úsporu energií, případně dotací na fotovoltaické panely a regulátor na tyto hovory dostal řadu stížností.





Hovory probíhaly přes technologii VoIP z telefonních čísel patřících operátorovi Fayn. Ten je pronajal na základě velkoobchodní smlouvy společnosti Peoplefone Polska, která má v Polsku licenci pro provozování telekomunikačních služeb.

ČTÚ si vyžádal doložení individuálních souhlasů s marketingovým voláním. Potrestaná firma však žádný takový souhlas neměla.

Odůvodnění rozhodnutí obsahuje i přepis automaticky uskutečněného hovoru:

- „U telefonu Daniela Fialová, prosím, dovolala jsem se do okresu Blansko?“

- „No, dovolala.“

- „Do jakého okresu jsem se dovolala?“

- „Blansko. Vždyť jste to říkala.“

- „Chápu. V systému vidím, že to, o čem mluvím, platí i pro váš region. To je ideální. Jedná se o jeden z nejdůležitějších faktorů, aby se dalo využít finanční podpory nabízené státním fondem pro ochranu životního prostředí České republiky. Navrhuji vám bezplatný hovor s naším odborníkem, který vám během něho řekne, o jaké konkrétní dotace by se jednalo ve vašem případě. Ať to neprotahuju, zaměřím se na základní otázky: bydlíte v rodinném domě?“

- „Mě by zajímalo, kde jste vzali moje číslo?“

- „Ne, to nevadí, že jsem se dovolala do firmy. Chci s vámi mluvit jako soukromá osoba. Bydlíte v rodinnémd omě?“

- „Já se vás ptám, kde jste vzala moje číslo?“

- „Číslo je z veřejné databáze. Bydlíte v rodinném domě?“

- „No tak odmítám, abyste mě dále kontaktovali. Děkuji, nashle.“

- „Telefonní hovor vás nic nestojí a vyplatí se.“

Druhá pokuta, která byla v souvislosti s nevyžádanou nabídkou fotovoltaických investic udělena, není dosud pravomocná, a úřad ji proto zatím nezveřejnil.