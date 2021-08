NFT obraz Maestropiece od TMBK byl vydražen za více než čtvrt milionu korun

Digitální dílo Maestropiece, které ve formě NFT vytvořil satirik Tomáš Břínek alis TMBK pro McDonald´s se vydražilo za 5,04 Etherea, tedy v přepočtu na 281 400 Kč. Výnos z aukce poputuje na účet Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda na podporu rodin vážně nemocných dětí.

Digitální burger byl v aukci vystaven ve formě nezaměnitelného digitálního tokenu (NFT), který zaručuje autorství digitálního díla. „Z výsledné částky jsme nadšení. Soukromé tipy a cíle jsme samozřejmě měli, ale výsledek naše představy i očekávání vysoce předčil,“ říká Jitka Pajurková, ředitelka PR a komunikace McDonald’s ČR a SK.



Autor: McDonald´s Obraz Maestropiece od TMBK a McDonald´s.

Aukce se zúčastnil i podnikatel Petr Mára, který kromě získání peněz na dobročinné účely ocenil i popularizaci technologie NFT a blockchainu. „Za mě osobně NFT ukazují možný technologický vývoj, kdy se jako lidstvo budeme více a více přesouvat do online prostředí a budeme řešit stejné otázky, které máme v dnešním světě – vlastnění a nakládání s uměním a díky NFT nejenom s uměním, ale kompletně s digitálními objekty. A poslední měsíce ukazují, že zájem o NFT celosvětově roste, což samozřejmě přitahuje investory a tím pádem i cena investic nabírá nových výšin,“ říká Mára.

Pro Břínka to bylo první dílo, které vytvořil v podobě NFT a vzniklo na podporu prodeje limitované edice hamburgerů Maestro v síti restaurací McDonald´s. „Vytvořit NFT byla výzva, do spolupráce jsem šel i z toho důvodu, abych zjistil, co taková práce obnáší, jak náročné vytvoření digitálního burgeru nebo díla NFT obecně může být. Toto NFT je to v podstatě mým prvním obrazem, který byl nabídnut k prodeji a z výsledné částky mám velkou radost, zvlášť, když veškeré finance jdou na dobrou věc,“ říká Břínek.