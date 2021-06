NFT trh pod drobnohledem (1): bublina, která nesplaskla

Trh non-fungible tokenů, tedy na veřejném blockchainu založených digitálních aktiv, vytvořených pro reprezentaci jedinečných digitálních předmětů a potvrzení jejich vlastnictví dnes generuje hodně bzukotu, aktuálně hlavně v souvislosti se spektakulárním propadem z dubna. Opravdu to ale má již NFT trh za sebou? Jaký je jeho skutečný současný stav?

Jako dvoutaktní motor

Kdo sleduje NFT trh dlouhodobě, může potvrdit, že připomíná tak trochu dvoutaktní motor. Ve které dvoufázi se ale nacházíme nyní? Rok 2020 byl jednoznačně obdobím sání a komprese, jaro 2021 pak expanzí (odstartovanou prodejem prvního tweetu Jacka Dorseye a následně pak digitálního artworku Beeple amerického umělce Mikea Winkelmanna za 69 milionů dolarů) a výfukem, přičemž květen stihl při objemech prodejů jedinečných digitálních tokenů za 272 milionu dolarů obojí.

Co jsou NFT ve zkratce Non-fungible tokeny jsou na veřejném blockchainu založená digitální aktiva, vytvořená pro reprezentaci jedinečných digitálních předmětů a potvrzení jejich vlastnictví. Tím může být například digitální obraz, sběratelská kartička nebo předmět ze hry. Podobně jako s klasickým kryptoaktivem jej lze držet, převádět nebo prodat jinému uživateli kryptoměnové peněženky a vlastnictví lze snadno dohledat a potvrdit. Na rozdíl od jiných kryptoaktiv ale mají záměrně omezenou fungibilitu (zaměnitelnost). Pokud například umělec naváže své dílo na NFT token, budoucí majitel takového díla jej dostává spolu s unikátním tokenem, který potvrzuje autenticitu digitálního díla i jeho vlastnictví. Nejvíce NFT dnes vzniká na ethereovém standardu ERC721. Standard definuje například to, jakým způsobem je sledováno vlastnictví a pohyb individuálních tokenů v bloku, což umožňuje v blockchainu rozlišit non-fungible tokeny od těch ostatních.

Nyní trh po expanzi odpočívá a řada lidí mu na základě toho začíná věštit rychlou zkázu. Jsou takové vize opodstatněné?

Faktem zůstává, že s prodeji digitálních tokenů za 16,4 milionů dolarů je trh na nejnižších číslech od ledna a února, pokud jde o celkový objem prodejů (podle dat z nonfungible.com). Ochlazování trhu začalo již v dubnu, kdy se masivně propadly především objemy relativně nového a málo probádaného fenoménu – uměleckých NFT. Meziměsíční pokles dělal asi 42 % a ceny tokenů se propadly zhruba o 40 % (ze 71 milionů dolarů). Na druhé straně žádný jiný NFT segment (herní předměty, sběratelské karty, virtuální pozemky) tak dramatický pád nezaznamenal, a to navzdory celkovému ochlazení celého kryptoměnového trhu, kde NFT segment představuje něco jako divokou kartu. Je tedy opravdu tento segment odsouzen k vystřízlivění?

Invezz a jeho optimistická vize

Podle květnové studie analytiků z londýnské společnosti Invezz, která se specializuje na analýzy a edukaci o finančních trzích, rozhodně ne tak docela. Studie predikuje, že se kapitalizace celého odvětví do října zdvojnásobí. Analýza, která využívá lineární regrese k predikci dalšího trendu vývoje trhu, predikuje růst kapitalizace trhu na 125 milionů dolarů do konce července 2021 a 175,2 milionu do konce října, současnému propadu a ochlazení navzdory. Pro bližší představu, celkový zobchodovaný objem NFT byl ještě v lednu letošního roku pouhých 11,5 milionu dolarů, v únoru to bylo již 33,8 milionu a svoji manickou fázi si trh prožil v březnu, kdy objem raketově vystřelil na 86 milionů dolarů, a to jen proto, aby se následně o měsíc později propadl na 68,5 milionu dolarů.

Jenže predikce čistě na základě starých dat jsou ošemetné, co dalšího podporuje podobně optimistickou tezi?

Začněme tím, co ji rozhodně nepodporuje. Během NFT horečky konce letošní zimy a začátku letošního jara také enormně vzrostl počet podvodů, které byly navázány na popularitu pro řadu lidí nového fenoménu. Ani jeden z nich se však nevyznačuje velkou originalitou a jsou velmi dobře rozpoznatelné na první pohled.

To platí pro falešné kopie populárních NFT marketplace (registrace podezřele vypadajících domén se jmény jako rarible, opensea, audius a podobně se v březnu, v době největšího NFT boomu, meziměsíčně zvýšily téměř o 300 %), falešné NFT obchody, padělky a snaha o předstírání identity úspěšného umělce, airdropy a giveaways nebo pokusy o to, vydávat se na sociálních sítích za oficiální podporu konkrétního projektu. Určitou kuriozitu v tomto ohledu představuje Banksyho imitátor, který si na internetu říká Pest Supply a jenž v únoru prodal NFT artwork v Banksyho stylu za 900 tisíc dolarů. V kontextu Banksyho tvorby a způsobu prezentace ale nešlo v pravém smyslu o podvod.

Ostatní fundamenty hovoří spíše pro další expanzi trhu, který má podle Jaysona Derricka, hlavního editora Invezzu, letos dosáhnout tržní kapitalizace 470 milionů dolarů. Ta dělala v loňském roce, tedy po extrémně úspěšném období, 338 milionů, o rok dříve jen 141 milionů a v roce 2018 dokonce jen 40 milionů dolarů. Je zde tedy patrný jasný dlouhodobý růstový trend, na kterém nic nemění ani manická jarní fáze, kdy celková hodnota objemu obchodovaných non-fungible tokenů vzrostla mezi lednem a březnem o impresivních, ale zároveň také trochu děsivých 645 %.

Firmy na startovacích značkách

S vlastními NFT tržišti a platformami koketují velké centralizované subjekty, jako je burza Binance, NFT chce prodávat na své platformě server eBay, který podle toho již stačil upravit firemní pravidla pro to, co se přes platformu může a nemůže prodávat. Oficiální vlastní NFT tržiště chystá americká Major League Baseball (provozovat jej pro ni bude Candy Digital) či evropské fotbalové kluby Liverpool nebo Real Madrid. Potenciál NFT zkoumá Instagram a aktivně se spekuluje o tom, že také v dohledné době spustí vlastní NFT platformu.

To vše zatím příliš nenasvědčuje splaskající bublině. Byznys totiž mívá na rozdíl od domácích spekulantů a investorů lepší čich na peníze, tedy alespoň ty spotřebitelské, a když už investuje, tak s cílem těžit z dané niky dlouhodobě. Možná tak napříště nebudou tvořit hlavní objem obchodů digitální „umělecká díla“ s NFT otiskem za desítky milionů dolarů za kus u Christie’s, ale spíš ty desetitisíce herních předmětů a sběratelských kartiček s hodnotou v jednotkách dolarů, nebo dokonce centů.

I když to investory do NFT tokenů s vidinou jejich potenciálně fantastického zhodnocení nejspíš příliš nepotěší, byla by to ve skutečnosti velmi dobrá zpráva. Znamenalo by to totiž, že NFT stojí na mnohem stabilnějších nohou a hlavně, že konečně dospěl. Dospělost se často pojí s jistou ztrátou nevinnosti. Tou by v daném případě mohl být ústup od decentralizovaných řešení a open source s problematickým škálováním a strašidelnými transakčními poplatky k více méně privátním databázím dodávaným na klíč.

Co by to znamenalo pro současné nejpopulárnější platformy v čele s Ethereem a navázaný ekosystém tržišť? Povíme si v příštím dílu, kde vysvětlíme, jak celý trh vlastně funguje.