Nova rozvíjí formát Na lovu, pro jarní sezonu chystá Superlov

Autor: TV Nova

Denní vědomostní soutěž Na lovu bude mít v jarním schématu televize Nova speciální variantu, ve které si může soutěžící odnést až jeden milion korun. V pořadu Superlov však bude účastník čelit dvěma až pěti chytrým protivníkům najednou.





Základní odlišností je, že účastníci nebudou v týmu, naopak hrají sami za sebe. V prvním kole dostane soutěžící otázky s třemi možnostmi odpovědí – a), b) a c). Za každou správnou odpověď získává peníze. Ve druhém kole s nahranými penězi přichází hráč před pětici Lovců. Soutěžící má pro druhé kolo svých jistých 60 sekund. Lovci mu nabízejí částku, časový limit pro „lovecké“ odpovědi a počet lovců, s nimiž se ve finále utká. Vyšší částka znamená vyšší počet Lovců a vyšší časový limit pro odpovědi lovců.





V závislosti na vysoutěžené částce v prvním kole se může soutěžící utkat se všemi Lovci zároveň v časovém limitu blížícím se jeho vlastní minutě až o jeden milion korun.

Ve finále moderátor pokládá otázky střídavě soutěžícímu a lovcům. Pokud soutěžící odpoví správně, zastavují se jeho stopky a moderátor pokládá otázku Lovcům. Pokud Lovci odpoví správně, jejich stopky se zastaví a moderátor klade otázku soutěžícímu. Pokud někdo z nich neví, čas se nezastavuje a pokládají se další otázky, dokud neodpoví správně. Komu dřív vyprší časový limit, ten prohrává.

„Jde o celosvětově nejúspěšnější vědomostní show současnosti a mám velkou radost, že ji po Novém roce nabídneme divákům i v České republice. Právě teď začíná casting na soutěžící, hledáme zajímavé osobnosti starší osmnácti let, které milují vědomostní kvízy,“ řekla kreativní producentka Veronika Mikysková.

Moderátorem bude opět Ondřej Sokol, který provází i denní verzí a hvězdnými speciály.

Soutěžní show Na lovu každý všední den v letošní podzimní sezoně přiláká 28,17 % diváků ve věku 15–54 let u televizních obrazovek. Sobotní Na lovu – Hvězdný speciál v průměru sleduje 23,47 % diváků 15–54 let u televizních obrazovek a nenechává si jej v průměru ujít 787 tisíc diváků starších čtyř let.

Formát Na lovu (The Chase) si odbyl premiéru ve Velké Británii v roce 2009. Od té doby vznikla řada mezinárodních verzí a odvozených variant – charitativní speciály s celebritami, rodinné vědomostní souboje, Superlov (v originále Beat the Chasers) nebo minisérie, v níž Lovci zkoušejí obstát ve vědomostní soutěži proti geniálním dětem nebo robotům.

(Zdroj dat: ATO – Nielsen Admosphere, 9. 11. 2022)