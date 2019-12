 »  Nový audioportál Českého rozhlasu nahradí současné služby do konce ledna

Filip Rožánek

Jak jsme informovali ráno, Český rozhlas spustil projekt mujRozhlas. Poskytne publiku živé vysílání všech stanic, výběr archivních pořadů i pořady vyrobené přímo pro internetové stránky. Hlavním cílem je zvýšit poslechovost audio obsahu Českého rozhlasu na internetu, oslovit nové publikum a zavést technologické inovace.

„Spuštěním služby práce nekončí. Naopak bude nastartována kontinuální práce, kdy budeme postupně uvolňovat připravované technologie a funkcionality pro mobilní aplikaci a webové stránky a rozšiřovat nabídku obsahu,“ vysvětlil při oficiálním spuštění projektu ředitel Nových médií Českého rozhlasu Jiří Malina.

Na začátku umožňuje mujRozhlas přehrávat živé vysílání stanic, poslouchat pořady z archivu a odebírat podcasty. Aplikace umí stáhnout pořady offline pro situace bez připojení k internetu. Strukturu hlavní stránky si může každý uživatel upravit podle sebe. Může se také zaregistrovat a uchovávat si tak napříč webem i mobilními platformami informace o oblíbených pořadech.

První etapa slouží ke zprovoznění automatického zpracování vysílání a distribuce obsahu do různých nadstavbových prostředí, jako jsou rozhlasové aplikace v hybridním vysílání HbbTV. Teprve následující dvě etapy se zaměří na možnosti komerčních služeb a rozvíjení funkcí uživatelského prostředí. Projekt mujRozhlas je koncipován do roku 2021, kdy by se měl následně začlenit do plného běžného provozu.

Do konce ledna by měl mujRozhlas plně nahradit současnou aplikaci iRadio a starý audio archiv, který je součástí stránky hledani.rozhlas.cz. Nasazování služby bude podle rozhlasu postupné, aby se mohli stávající uživatelé sžít s novým prostředím a navyknout na nové služby.

První audio archiv pod názvem Rádio na přání byl zprovozněn v roce 2004. Tehdy také vznikla první verze aplikace iRadio. Rok po ní přišla podcastová distribuce s možností poslechu vybraných pořadů přes různé čtečky a aplikace.

Spuštění předělaného audioportálu podpoří marketingová kampaň.