Nový logistický startup WeDo nahrazuje In Time i Uloženku

V pondělí 2. listopadu zahájil na českém trhu činnost nový logistický operátor WeDo. Firma vznikla transformací firem In Time a Uloženka, které tímto krokem zároveň zanikají.

In Time loni společně koupila trojice investičních společností – PPF Petra Kellnera, EC Investments Daniela Křetínského a Rockaway Jakuba Havrlanta. Uloženku firma InTime odkoupila letos v březnu. Obě společnosti nově nahrazuje startup WeDo, který povede Daniel Mareš, bývalý generální ředitel In Time. Startup cílí hlavně na koncové zákazníky e-shopů, které hodlá oslovit skrze pohodlné a včasné doručování.

„Trend na trhu služeb logistických operátorů v posledních letech jasně směřuje k zaměření na příjemce zásilky. Chceme mu jít vstříc a bude tomu odpovídat i celkový design služby, kterou stavíme. Cílem WeDo je, aby to byl zákazník – příjemce zásilky, kdo bude řídit celý proces a rozhodovat o tom, kdy, kam a jak bude zásilka doručena,“ komentuje Mareš.

Společnost momentálně doručuje domů a do výdejen, začátkem příštího roku ale plánuje spustit i doručování do výdejních samoobslužných boxů, těch má být postupně zprovozněno asi 100. Firma ke dnešku disponuje zhruba tisícovkou výdejních míst a má k dispozici okolo tří set kurýrů.

„Klíčové je pro nás maximální zaměření na koncového zákazníka, kvůli němu náš byznys děláme. Společně s odesílateli, jako jsou například e-shopy, stavíme zákazníka do středu zájmu. Znamená to, že bude mít plnou kontrolu nad doručováním a vybírat z široké nabídky služeb, jako je změna doručení, spojování zásilek a další, a to všechno snadno z mobilu,“ dodává Mareš.