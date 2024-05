O víkendu v Praze proběhne Maker Faire s možností vyzkoušet si život na vesmírné stanici

Fio banka se zapojila do systému okamžitých plateb v EUR. Jejich odesílání i příjem je zdarma. Okamžitý platební styk je možný s bankami,…

Nová česká hudební televize OK TV ještě ani nezačala vysílat a první operátor už oficiálně potvrdil, že ji zařadí do nabídky. OK TV…