O2 dostal pokutu od státu za nekalé obchodní praktiky při přechodu na Oneplay

Pochybné praktiky operátora O2 Czech Republic při přechodu ze služby O2 TV na streamovací platformu Oneplay mají dohru u národního regulátora. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vyměřil operátorovi pokutu ve výši 750 tisíc korun. Ten už jí zaplatil.

“Český telekomunikační úřad uložil v listopadu tohoto roku společnosti O2 Czech Republic a.s. pokutu ve výši 750 000 Kč za porušení zákazu užití nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům, a to v souvislosti s migrací služeb na platformu Oneplay. Rozhodnutí o uložení pokuty je již pravomocné a pokuta byla společností O2 Czech Republic a.s. zaplacena,” uvedl ČTÚ v poslední monitorovací zprávě.

Oneplay vznikla spojením služeb O2 TV a Voyo, které spadaly do portfolia PPF (O2 a Nova). Přechod se uskutečnil letos v březnu s tím, že zákazníci O2 byli převedeni na Oneplay bez možnosti používání O2 TV a zároveň jim vlivem přenastavení balíčků byla služba zdražena. Bylo jí také těžké zrušit. U uživatelů to tehdy vyvolalo řadu negativních reakcí.

PPF letos v květnu informovala, že má Oneplay po spojení dvou původních služeb 1,4 milionu uživatelů. Na tuzemském trhu tedy jsou o významného hráče. Srovnání Oneplay jsme přinesli zde a zde.

