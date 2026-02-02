Lupa.cz  »  O2 nabízí výměnu SIM karty za novu variantu s 256bitovým šifrováním

O2 nabízí výměnu SIM karty za novu variantu s 256bitovým šifrováním

David Slížek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

SIM karty Autor: Depositphotos

Operátor O2 začal zákazníkům nabízet výměnu starších SIM karet za modernější verze. Elektronické verze (eSIM) mohou získat už teď, plastové kartičky mají být k dispozici v průběhu léta.

Nové SIM operátor označuje jako Full 5G+ SIM karty. „Pracují s pokročilými bezpečnostními profily a algoritmy, podporují funkce, jako je network slicing (neboli chytré rozdělení sítě podle konkrétních potřeb), a umožňují efektivnější optimalizaci spotřeby energie i další moderní prvky,“ popisuje ředitel rozvoje B2B a hardware strategie O2 Roman Bacík.

„Zásadním přínosem nové 5G+ SIM je výrazně vyšší úroveň zabezpečení a ochrany identity zákazníků. Zatímco starší SIM karty využívají 128bitové šifrování (u 2G dokonce jen 64bitové), nové 5G+ SIM pracují s 256bitovým šifrováním, které odpovídá nejvyšším současným standardům,“ dodává.

Qubity: O2 v ČR nabízí kvantově odolnou SIM kartu, postavte si kvantový počítač, krypto a kvantová bezpečnost Přečtěte si také:

Qubity: O2 v ČR nabízí kvantově odolnou SIM kartu, postavte si kvantový počítač, krypto a kvantová bezpečnost

Nové SIM tak mají být podle operátora připraveny i na budoucí útoky prováděné s využitím kvantových počítačů. 

Jak konkrétně nové zabezpečení funguje ale operátor prozradit odmítá. „Z důvodu bezpečnosti a ochrany našich zákazníků nemůžeme sdílet podrobnější technické detaily k funkčnosti nové 5G+ SIM karty,“ říká Bacík.

Výměna karty je zdarma a zákazníci O2 si ji mohou objednat v aplikaci MojeO2. 

O2 - bezpecnost - SIM - eSIM

Jak požádat o výměnu SIM v aplikaci MojeO2 

Autor: O2
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

Google mění podobu Gemini v Chromu

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Takhle teď vypadá prohlídka u praktika, která může zachránit vaše srdce

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Kontrolní hlášení

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Dvanáct vážných chyb v OpenSSL objevila umělá inteligence

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).