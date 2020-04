 »  O2 TV Sport odvysílá živě play off Esport hokejové ligy

Filip Rožánek

Klasický hokej má kvůli pandemii koronaviru utrum, takže O2 TV Sport zařadí do svého vysílání videoherní souboje. Českou Esport hokejovou ligu čekají o víkendu vůbec první vyřazovací boje v historii. Do play off postoupilo nejlepších osm týmů základní části. Stanice zprostředkuje divákům všechny zápasy včetně semifinále a finále.

První videoherní NHL 20 liga v České republice se hraje na konzolích PlayStation 4. Přes online kvalifikace se vybrali nejlepší hráči, kteří v základní části reprezentovali 14 týmů Tipsport extraligy. V play off se utká osm nejlepších celků, které se společně poperou o finanční odměnu ve výši 150 000 Kč.

Play off Esport hokejové ligy se hraje na tři vítězná utkání formou „Davis Cupu“. Tým, který získá jako první tři výhry, vyhrává sérii. V případě, že bude stav po prvních třech zápasech 3:0 nebo 3:1, se zbylé dva zápasy nedohrávají. Kromě třetího utkání série, které hrají všichni čtyři hráči najednou, se hrají všechny zápasy hráč vs hráč.

Čtvrtfinálové série začínají na O2 TV Sport v sobotu od 13 hodin. Přímé přenosy doprovodí hlasem komentátoři Jan Velart a Richard Tesař.

Rozpis čtvrtfinále EHL

ČF1, BK Mladá Boleslav vs HC Škoda Plzeň

den datum čas domácí hosté TV so 18.04.2020 13:00 Jindřich „Jifi23“ Fencl Pavel „Pikej“ Kajl O2 TV Sport so 18.04.2020 13:30 Radek „Kumbik“ Kumbera Dominik „CzechDomin“ Humpál O2 TV Sport so 18.04.2020 14:00 Oba hráči MBL Oba hráči PLZ O2 TV Sport so 18.04.2020 14:30 Jindřich „Jifi23“ Fencl Dominik „CzechDomin“ Humpál O2 TV Sport so 18.04.2020 15:00 Radek „Kumbik“ Kumbera Pavel „Pikej“ Kajl O2 TV Sport

ČF2, HC Dynamo Pardubice vs HC Energie Karlovy Vary

den datum čas domácí hosté TV so 18.04.2020 15:30 Michal „Michal1996“ Vaněk Jakub „Kubin“ Černo O2 TV Sport so 18.04.2020 16:00 Adam „CallmePablo“ Čejka Jakub „Kubii7“ Bláha O2 TV Sport so 18.04.2020 16:30 Oba hráči PCE Oba hráči KVA O2 TV Sport so 18.04.2020 17:00 Michal „Michal1996“ Vaněk Jakub „Kubii7“ Bláha O2 TV Sport so 18.04.2020 17:30 Adam „CallmePablo“ Čejka Jakub „Kubin“ Černo O2 TV Sport

ČF3, Bílí Tygři Liberec vs HC Kometa Brno

den datum čas domácí hosté TV so 25.04.2020 13:00 Adam „Dzouvi“ Menšík Roman „Blade“ Pilný O2 TV Sport so 25.04.2020 13:30 Daniel „DannyZedlo“ Sedláček Josef „Pepcastachurcik“ Stachura O2 TV Sport so 25.04.2020 14:00 Oba hráči BTL Oba hráči KOM O2 TV Sport so 25.04.2020 14:30 Adam „Dzouvi“ Menšík Josef „Pepcastachurcik“ Stachura O2 TV Sport so 25.04.2020 15:00 Daniel „DannyZedlo“ Sedláček Roman „Blade“ Pilný O2 TV Sport

ČF4, Rytíři Kladno vs HC Oceláři Třinec