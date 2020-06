 »  Online videotéka Obbod, známá seriálem Vyšehrad, končí

Na konci tohoto měsíce skončí po čtyřech letech provozu původní česká online videotéka Obbod. Upozornil na to server Médiář. Služba, kterou v minulosti u českého publika zviditelnily především sportovní seriály Lajna a Vyšehrad, svůj konec oznamuje i na webu.

Provozovatel služby Kamil Ouška pro Médiář prohlásil, že se tak děje v reakci na tlak velké nadnárodní konkurence: „Jsou tu atraktivnější služby. Vyrovnat se jim znamená větší investice. Stále by ale zůstávalo velké riziko, že to stejně nebude úspěšné,“ prohlašuje Ouška, s odkazem na HBO Go a Netflix.

Skutečné důvody ale mohou být i trochu jiné, služba totiž byla od svého počátku ztrátová a počet předplatitelů měl spíše snižující se tendenci (služba končí s pouhými 1000 předplatiteli). Podle poslední zveřejněné účetní uzávěrky, která je ještě za rok 2017, firma vykázala účetní ztrátu ve výši 1,68 milionu korun, jde přitom o ztrátu, která byla o více jak půl milionu vyšší, než v roce kdy projekt odstartoval.