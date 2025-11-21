Onsemi má konečně i navzdory lobby zelenou a může investovat 42 miliard do výroby čipů v Rožnově

Významné rozšíření čipové výroby americké společnosti Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm má konečně zelenou. Evropská komise schválila, že Česko může Onsemi poskytnout státní pobídku ve výši 450 milionů eur, asi 11 miliard korun. Celková investice bude činit dvě miliardy dolarů, kolem 42 miliard korun.
Onsemi v Rožnově vyrábí dlouhodobě, roční tržby dělají kolem sedmi miliard korun. Nová investice v Česku zavede komplexní řetězec výroby na bázi karbidu křemíku (SiC), kde má Onsemi ambici být světovou jedničkou. SiC se hodí například do elektromobilů, Onsemi už uzavřela spolupráci se skupinou Volkswagen. Rozšíření výroby má přinést zvýšení tržeb o více než 20 miliard korun.
Onsemi si Česko vybrala už před časem, ovšem kvůli vysoké státní pobídce byla nutná takzvaná notifikace z Bruselu, a to kvůli zachování hospodářské soutěže. EU pro tyto účely stvořila Chips Act, takže se po kontinentu staví několik nových čipových továren.
Schvalování nicméně vázla, proti zájmům česka totiž vystupovala německá a italská lobby. Firmy Infineon a STMicroelectronics rovněž investují do SiC a argumentovaly tím, že Onsemi je americká firma a že účelem Chips Actu je podpora evropského polovodičového průmyslu.
Komise nyní naznala, že projekt Onsemi je první svého druhu v Evropě. Dále potvrdila, že veřejná podpora českého státu je oprávněná, protože by Onsemi jinak tuto investici v Česku neudělala (zájem měly USA a Jižní Korea). Rozšíření výroby má také dle Komise mít pozitivní dopad na evropský polovodičový ekosystém.
Onsemi u nás kromě výroby provozuje centra pro návrh čipů (Rožnov a Brno) a podílí se na národním polovodičovém centru, vzdělávání a podobně. Od expanze výroby se očekávají další efekty, například Rožnov plánuje výstavbu bydlení a tak dále.