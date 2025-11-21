Lupa.cz  »  Onsemi má konečně i navzdory lobby zelenou a může investovat 42 miliard do výroby čipů v Rožnově

Onsemi má konečně i navzdory lobby zelenou a může investovat 42 miliard do výroby čipů v Rožnově

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Onsemi Rožnov pod Radhoštěm Autor: Onsemi

Významné rozšíření čipové výroby americké společnosti Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm má konečně zelenou. Evropská komise schválila, že Česko může Onsemi poskytnout státní pobídku ve výši 450 milionů eur, asi 11 miliard korun. Celková investice bude činit dvě miliardy dolarů, kolem 42 miliard korun.

Onsemi v Rožnově vyrábí dlouhodobě, roční tržby dělají kolem sedmi miliard korun. Nová investice v Česku zavede komplexní řetězec výroby na bázi karbidu křemíku (SiC), kde má Onsemi ambici být světovou jedničkou. SiC se hodí například do elektromobilů, Onsemi už uzavřela spolupráci se skupinou Volkswagen. Rozšíření výroby má přinést zvýšení tržeb o více než 20 miliard korun.

Onsemi si Česko vybrala už před časem, ovšem kvůli vysoké státní pobídce byla nutná takzvaná notifikace z Bruselu, a to kvůli zachování hospodářské soutěže. EU pro tyto účely stvořila Chips Act, takže se po kontinentu staví několik nových čipových továren.

Schvalování nicméně vázla, proti zájmům česka totiž vystupovala německá a italská lobby. Firmy Infineon a STMicroelectronics rovněž investují do SiC a argumentovaly tím, že Onsemi je americká firma a že účelem Chips Actu je podpora evropského polovodičového průmyslu.

Komise nyní naznala, že projekt Onsemi je první svého druhu v Evropě. Dále potvrdila, že veřejná podpora českého státu je oprávněná, protože by Onsemi jinak tuto investici v Česku neudělala (zájem měly USA a Jižní Korea). Rozšíření výroby má také dle Komise mít pozitivní dopad na evropský polovodičový ekosystém.

Onsemi u nás kromě výroby provozuje centra pro návrh čipů (Rožnov a Brno) a podílí se na národním polovodičovém centru, vzdělávání a podobně. Od expanze výroby se očekávají další efekty, například Rožnov plánuje výstavbu bydlení a tak dále.

Výrobce čipů Onsemi rozdal granty, tři ze čtyř v Evropě jdou do Česka Přečtěte si také:

Výrobce čipů Onsemi rozdal granty, tři ze čtyř v Evropě jdou do Česka

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Čeho se děti nejvíc bojí v online světě?

Ocenili jsme úspěšné účastníky soutěže IT produkt roku 2025

Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji

Zúží se povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění

OSVČ budou platit zprvu vyšší zálohy na pojistném, pak klesnou

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Příští rok oslaví rodinná firma JK šperky 35 let na trhu

Finfluenceři radí na sítích s financemi. Kde se vzali?

Zákazník má vždy pravdu. Opravdu?

Nejdelší projekt českého e-Governmentu chce další odklad

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Šéf Cloudflare se omluvil za rozsáhlý nepřijatelný výpadek

V dětství přihlížela domácímu násilí, teď se cítí bezpečně

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Vyznejte se v zelí. Takhle se liší kysané od sterilovaného

Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu při bolesti beder

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).