Operátoři nestáli o tendr za čtvrt miliardy. Podle ministerstva financí je za tím kartel

Postup všech tří tuzemských mobilních operátorů prověřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). V souvislosti s tendrem na mobilní služby pro několik ministerstev za téměř čtvrt miliardy korun inspektory na operátory poslalo ministerstvo financí. Informuje o tom server iDnes.





Do obřího výběrového řízení se totiž žádný z operátorů nepřihlásil a resort v tom spatřuje podezření na kartelovou dohodu. Antimonopolní úřad následně poslal do kanceláří operátorů inspektory.





Podle zadávací dokumentace k zakázce chtěl stát za datový tarif s limitem 50 GB zaplatit maximálně 460 Kč měsíčně. Za neomezené vnitrostátní volání i SMS pak nejvíce 140 korun za měsíc.

V minulých letech se přitom na ÚOHS obracel s podněty na protisoutěžní jednání i Český telekomunikační úřad, který má ex ante regulaci telekomunikačního trhu na starosti. Řešení kartelových dohod a podobných nežádoucích praktik však spadají do působnosti regulátora ex post, kterým je ÚOHS. Antimonopolní úřad tehdy pod vedením Petra Rafaje žádné šetření podobného rozsahu nezahájil.

Propastné cenové rozdíly v nabídkách pro firmy, případně státní správu a pro rezidentní zákazníky historicky mobilní operátoři zdůvodňovali, že jde o „specifický trh“.